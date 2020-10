Paliza de los All Blacks a Australia (43-5) en el debut del Rugby Championship

Golpe sobre la mesa para empezar el Rugby Championschip: Nueva Zelanda destrozó a Australia en el primer partido del torneo, derrotando a sus vecinos por 43-5 (26-0 al descanso, este sábado en el ANZ Stadium de Sídney.

Bajo una intensa lluvia, los All Blacks inscribieron seis tries y teniendo en el medio scrum Richie Mo'unga a su hombre más destacado, autor de 23 puntos, con dos tries, cinco conversiones y un penal.

De esta manera, Nueva Zelanda se adjudica la Bledisloe Cup, el tradicional trofeo que se disputan las dos grandes potencias del rugby oceánico.

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo sábado en la segunda fecha del torneo, mientras que Argentina debutará el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.

El tradicional torneo que enfrenta a las cuatro potencias del hemisferio sur ha visto reducida su participación a tres equipos en 2020 tras la renuncia de Sudáfrica y todos los encuentros se disputarán en Oceanía.

