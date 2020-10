Paliza de los All Blacks a Australia (43-5) en el debut del Rugby Championship

Golpe sobre la mesa para empezar el Rugby Championschip: Nueva Zelanda destrozó a Australia en el primer partido del torneo, derrotando a sus vecinos por 43-5 (26-0 al descanso, este sábado en el ANZ Stadium de Sídney.

Bajo una intensa lluvia, los All Blacks inscribieron seis tries y teniendo en el medio scrum Richie Mo'unga a su hombre más destacado, autor de 23 puntos, con dos tries, cinco conversiones y un penal.

De esta manera, Nueva Zelanda se adjudica por 18º año consecutivo la Bledisloe Cup, el tradicional trofeo que se disputan anualmente las dos grandes potencias del rugby oceánico.

Tras haber empatado (16-16) en Wllington y derrotado a los Wallabies en Auckland (27-7) en dos 'test match' disputados en octubre, los All Blacks se aseguraron la copa, que empezó a disputarse en 1932, por 48ª vez, ya que aunque ambos equipos volverán a verse las caras el próximo sábado en la segunda fecha del torneo, los Australianos pueden sumar como mucho un triunfo en 2020 ante sus vecinos.

"Más que un desahogo, es muy excitante. Una mezcla de muchos sentimientos, pero estoy muy orgulloso del grupo e impaciente por lo que viene", se felicitó tras el partido el capitán de los All Blacks Sam Cane, que aseguró que los jugadores celebrarían este éxito "con algunas burbujas".

- 23 puntos de Mo'unga -

En una época en la que la mayoría del deporte profesional mundial se celebra a puerta cerrada, unos 25.000 espectadores presenciaron en directo en el ANZ Stadium (que tiene una capacidad para 38.000 personas) la paliza que infligieron los All Blacks a unos jóvenes Wallabies que no supieron ni pudieron contener la marea negra.

Nueva Zelanda cimentó el triunfo en un impecable primer tiempo, en el que pese a que ambos equipos sufrieron una exclusión temporal por sendas tarjetas amarillas, los All Blacks impusieron su fortaleza física para romper una y otra vez la defensa local, logrando cuatro tries (George Tuinukuafe en el 6, Mo'unga en el 21 y el 27 y Dane Coles en el 31).

El resultado a la pausa, 26-0, no dejaba opciones a las sorpresas, aunque los australianos tiraron de orgullo al comienzo del segundo periodo para sumar sus primeros (y únicos) puntos, con un try del debutante de 20 años Noah Lolesio (42).

Los All Black volvieron a apretar el acelerador en el tramo final para cerrar el marcador con otros dos tries, obra de Reikop Ioane (71) y de Jordie Barrett (76).

El tradicional torneo que enfrenta a las cuatro potencias del hemisferio sur ha visto reducida su participación a tres equipos en 2020 tras la renuncia de Sudáfrica y todos los encuentros se disputarán en Oceanía. Argentina debutará el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.

