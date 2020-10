Nuevos bloqueos en la mayor ciudad de Bolivia contra el resultado electoral

Ciudadanos bolivianos bloquean una avenida hoy, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Santa Cruz (Bolivia), 31 oct (EFE).- Los bloqueos callejeros se masificaron este sábado en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, en rechazo a los resultados de las pasadas elecciones y por un cambio en el reglamento del Parlamento boliviano que consideran a favor del partido ganador.

En el segundo día de esta protesta ciudadana, que por el momento no tiene un liderazgo identificado, se observaron más puntos de bloqueo en toda la ciudad, que es la más poblada de Bolivia con más de millón y medio de habitantes.

Sogas, neumáticos, ramas, banderas bolivianas e incluso vehículos impiden el paso por varias rotondas, avenidas y calles cruceñas.

Aunque no hay mucha gente bloqueando, los vehículos que intentaban circular por esa urbe se dan media vuelta para buscar vías alternativas.

En dos barrios donde el comercio callejero es intenso, los vendedores echaron a los manifestantes y les impidieron bloquear.

Los grupos movilizados manifestaban su desacuerdo con los resultados de las elecciones del pasado 18 de octubre en las que Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo, partido del exmandatario Evo Morales, fueron elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente, con el 55,1 % de votos.

Los manifestantes aseguran que hubo fraude y piden que se haga una auditoría a los resultados de los comicios, aunque estos han sido reconocidos por las principales fuerzas opositoras al MAS y por las misiones internacionales que llegaron al país para observar el proceso electoral.

Pero además se movilizan en contra del cambio del reglamento en el Parlamento boliviano, decidido por los parlamentarios salientes, por el que la Asamblea Legislativa podrá aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, la designación de embajadores o la creación de comisiones especiales de investigación, que antes necesitaban de dos tercios.

El MAS logró la mayoría parlamentaria en los recientes comicios, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos períodos.

También hay algunos bloqueos, aunque no tan masivos en la ciudad central de Cochabamba, donde en la víspera la Policía lanzó gases lacrimógenos a un grupo de jóvenes que intentó ingresar a una unidad policial pidiendo que los uniformados se amotinen.

Esta semana se registraron protestas en Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, algunas contra los resultados de las elecciones y otras contra el cambio del reglamento parlamentario.

Las elecciones generales se repitieron un año después de que se anularan las del 20 de octubre de 2019 entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y que renunció semanas después denunciando que era forzado a dejar el poder por un supuesto golpe de Estado.

Los resultados de los recientes comicios fueron aceptados casi sin objeciones, a diferencia del proceso de 2019 que levantó sospechas de fraude de inmediato por una serie de irregularidades que son investigadas penalmente y que Morales niega.