México llega a 918.811 casos y 91.289 decesos por la covid-19

Fotografía cedida hoy por la Presidencia de México que muestra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de dicho país, Hugo López-Gatell, mientras habla durante la conferencia de prensa para informar sobre la pandemia, en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 30 oct (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este viernes de 6.000 nuevos contagios de covid-19 para un acumulado de 918.811 casos mientras que los decesos llegaron a 91.289 con las 516 notificadas en las últimas 24 horas.

En el balance de la pandemia en el país se confirmaron aumentos porcentuales de 0,65 % en contagios y del 0,56 % en fallecimientos, siempre contrastadas con las cifras del día anterior, señalaron las autoridades sanitarias.

Desde el inicio de la pandemia a finales de febrero, en México han sido estudiados 2.386.284 pacientes con signos y síntomas del coronavirus y que tuvieron un índice de positividad del 42 %, confirmó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen los 918.811 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.110.937 con un resultado positivo y 356.536 se mantienen todavía como casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias clasifican los casos sospechosos en aquellos que no tienen una muestra (183.367), los que no hay posibilidad de tener un resultado (100.454) y aquellos que si esperan conocer el diagnóstico de su prueba (72.715).

El funcionario mexicano señaló que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.131 muertes sospechosas que se clasifican en las que no tienen muestra (10.479), las que no tendrán un diagnóstico (4.174) y las que si lo pueden tener (478).

Las proyecciones de las autoridades apuntan a que en México hay al momento 1.068.915 casos estimados, una cifra que se obtiene de sumar los positivos más el porcentaje de sospechosos (42 %) que se piensa que darán positivo.

Cortés apuntó que el 5 % de los casos estimados, que corresponden a 52.955 representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos catorce días.

Además, reportó una ocupación hospitalaria de 12.329 camas en los hospitales, que equivalen a un 33 % de la disponibilidad total que se tiene en el sistema de salud del país.

La covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en México, detrás de las enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).