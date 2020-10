México.- Asesinado un periodista en la norteña Ciudad Juárez de México

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El periodista Arturo Alba Medina ha sido asesinado este viernes en Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, después de abandonar el estudio de televisión donde trabajaba, lo que le ha convertido en el sexto periodista asesinado en lo que va de año en México.



Los atacantes dispararon once veces contra el periodista de la cadena de televisión 'Canal 6' y portavoz del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, que circulaba en su coche.



Alba Medina es el sexto periodista asesinado este 2020 según el informe de Reporteros sin Fronteras, siendo México el país en el que más homicidios de periodistas se han producido este año.



En un comunicado emitido tras la muerte del periodista, el medio en el que trabajada ha pedido a las autoridades "una rápida acción de la justicia en toda la extensión de la palabra", para que "se esclarezcan los motivos de este crimen artero y que se encuentre a los responsables".



Por su parte, el gobernador del estado, Javier Corral, ha calificado el homicidio como "cobarde asesinato" a través de su cuenta de Twitter.



La Fiscalía trabaja en la investigación de los hechos para esclarecer lo acontecido, según informa 'Milenio', que añade que vecinos de la zona han detallado que la noche anterior, la del miércoles, un hombre fue atacado en el mismo punto en el que se halló el cuerpo sin vida del periodista en el interior de su coche.



No obstante, hasta el momento no ha trascendido los posibles motivos del crimen. Desde 2000, 23 periodistas han sido asesinados en el estado de Chihuahua, según recoge 'El Universal'.