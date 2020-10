Latinoamérica.- El Festival de Cine será exclusivamente por internet ante el agravamiento de la pandemia

HUELVA, 31 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 46 edición del 13 al 20 de noviembre, ha decidido suspender todos sus actos y proyecciones presenciales ante la situación generada por el agravamiento de la pandemia de coronavirus, por lo que el certamen se desarrollará de manera exclusivamente telemática por internet.



El director del certamen onubense, Manuel H. Martín, explica en un comunicado que el festival "toma esta dolorosa pero necesaria decisión por responsabilidad y prudencia".



En este sentido, el festival cancela sólo sus actos previstos de manera presencial, así como la presencia de invitados, a fin de evitar la movilidad de las personas que iban a participar en el certamen. "Estoy convencido de que la cultura y el cine son seguros, pero también de que estamos volviendo a un escenario complejo y difícil en el que hay que tomar decisiones prudentes", subraya el director.



"Tanto las instituciones que forman parte del Patronato como el Festival somos conscientes de que se trata de una decisión difícil, aunque, afortunadamente, veníamos trabajando en alternativas desde el pasado mes de abril para asegurar la celebración de nuestro Festival de manera on line, no solo con la programación de películas, sino con la celebración de entrevistas, encuentros y otras actividades de forma virtual", ha dicho Martín, quien recuerda que todas las películas que forman parte de las secciones oficiales del certamen podrán verse a través de la plataforma Filmin, con la que el festival llegó a un acuerdo en previsión el pasado mes de mayo.



De esta forma, los espectadores no podrán acudir a las salas de proyección, pero el Festival de Huelva llevará las películas a sus casas gracias al acuerdo con Filmin, en las que podrán verse todas las secciones oficiales del certamen onubense. Además, por medio de canales también telemáticos, los ciudadanos podrán seguir los actos relativos a los homenajes, como los Premios Ciudad de Huelva o el Premio Luz.



Manuel H. Martín se ha mostrado convencido de que nuestro público "comprenderá esta decisión difícil que nos lleva a un nuevo escenario no deseado, pero que ya teníamos contemplado desde el mes de abril", por lo que ha garantizado que los amantes del cine "podrán disfrutar de un festival distinto, pero lleno de compromiso tanto con la industria como con nuestra sociedad, todos estamos deseando ver el cine en pantalla grande, pero, debido a las circunstancias, al menos podremos garantizar la celebración de la edición en formato online".