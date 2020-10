La primera Expo Aladi virtual deja un resultado "muy auspicioso"

Vista general de la sala de reuniones de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) este viernes, en Montevideo. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 30 oct (EFE).- La primera Expo Aladi virtual, organizada por la Aladi y Ecuador, se cerró este viernes con un resultado "muy auspicioso" luego de permitir que más de 500 empresarios gestionaran unas 4.500 reuniones.

Así lo aseguró a Efe el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integracion (Aladi), el uruguayo Sergio Abreu, quien resaltó el esfuerzo de las empresas para acercarse a través de una modalidad "nueva" que permite dinamizar el comercio.

"Es un éxito que tenemos que ir perfeccionando, porque como primera reunión (virtual) también tenemos que buscar cierto ajuste entre la presencia de los empresarios cuando entra el comprador o el vendedor. El interés que han demostrado da la pauta de que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que somos facilitadores de comercio", puntualizó.

Por otro lado, Abreu subrayó que es "un hecho irreversible" que las reuniones de este modo continuarán llevándose a cabo y avisó que planea hacer tres de este tipo el próximo año.

"La virtualidad hoy más allá del tema puntual ha avanzado y la tecnología está avanzando de tal manera que el mundo y la región va a caminar por este andanivel", destacó.

Finalmente, el secretario general resaltó, una vez más, que el comercio y el empleo son los principales objetivos de la Aladi.

Por su parte, el embajador de Ecuador en Uruguay y también ante la Aladi, Galo Galarza, quien no pudo acudir a la ceremonia de clausura, ya que se encuentra de cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo de covid-19, también habló con Efe sobre el evento que se llevó a cabo entre el 26 y el 30 de octubre.

En declaraciones telefónicas, se lamentó por el hecho de que la ciudad ecuatoriana de Guayaquil no pudiese albergar la Expo Aladi 2020 si bien señaló que las reuniones virtuales, como la de esta edición, podrían convertirse en "un mecanismo permanente que tuviera la Aladi, que facilite este tipo de contactos".

No obstante, agregó que no descartaría "que se siga manteniendo esta modalidad presencial porque es un estímulo" para el país organizador, que, además de su peso empresarial, puede mostrar "su parte turística, otras formas de promoción, conocimiento y acercamiento" al resto de la región.

"Lo que interesa en este momento a la Aladi y a los países que formamos parte de ella es promocionar nuestro comercio, que el comercio intrarregional crezca, que los empresarios tengan contactos más fluidos y permanentes, porque lamentablemnete es un comercio que está sumamente deprimido, que podría ser mucho más amplio de lo que es ahora", apuntó.

La macrorrueda de negocios estuvo integrada por empresas de los trece países miembros de la Aladi -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, además de otras de naciones invitadas de Centroamérica y el Caribe.

Dichas empresas, tanto importadoras como exportadoras, pertenecen a distintos sectores como los alimentos y bebidas procesados; los envases y empaques; la madera, el metal, sus manufacturas y acabados de construcción; materiales eléctricos, maquinarias y equipos agrícolas y de transporte de mercancías.

Además, hay otras cuyo rubro es el plástico, el caucho y sus manufacturas; productos farmacéuticos, químicos y equipos médicos; servicios vinculados a las tic y relacionados con el medioambiente; y textiles, confecciones, calzado y manufacturas de cuero.

Santiago Carbone