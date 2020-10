La oposición tanzana rechaza la victoria de Magufuli y pide la repetición electoral

John Magufuli (c). EFE/EPA/ANTHONY SIAME/Archivo

Dar es Salam, 31 oct (EFE).- La oposición de Tanzania rechazó hoy por presunto "fraude" los resultados electorales que confirmaron anoche la reelección al actual presidente, John Magufuli, y llamaron a la repetición de los comicios y a protestar masivamente para respaldar dicha reclamación.

En una rueda de prensa conjunta, la principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, por sus siglas en suajili), y el bloque ACT-Wazalendo ratificaron que no aceptan las conclusiones de los comicios del pasado 28 de octubre por considerarlos un "robo", tal y como venían denunciando en los últimos días.

Según los resultados dados a conocer anoche por la Comisión Nacional Electoral (CNE), Magufuli, candidato a la reelección por el oficialista Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili), consiguió 12,5 millones de votos (casi un 83 % de los sufragios emitidos), mientras que su principal rival, Tundu Lissu, de Chadema, logró 1,9 millones de votos.

"Exigimos que se repitan las elecciones generales lo antes posible", dijo Freeman Mbowe, presidente de Chadema, en la rueda de prensa celebrada hoy, según recogió la televisión ITV Tanzania.

Para respaldar esa petición, el líder opositor llamó a sus simpatizantes y a todos los defensores de la democracia y de los derechos humanos en general, a sumarse a protestas masivas por todo el país a partir del lunes próximo y hasta que se convoquen nuevos comicios.

Mbowe también reclamó la disolución de los organismos electorales tanzanos para crear nuevas comisiones "independientes", ya que consideran que "lo ocurrido el 28 de octubre de 2020 no tiene mérito ni legitimidad".

Según los datos anunciados este viernes por la CNE al finalizar el recuento electoral, alrededor de 15 millones de tanzanos votaron en las elecciones presidenciales del pasado 28 de octubre, lo que supone una participación del 50,7 %.

Los resultados dan a Magufuli una victoria muy holgada - muy por encima del 58,46 % con el que ganó en 2015 - que otorga otro mandato más al CCM, el partido gobernante desde la independencia del país.

Magufuli, un cristiano devoto, está acusado de silenciar a disidentes, periodistas y grupos pro derechos humanos dentro de sus fronteras, y se vanagloria de haber eliminado el coronavirus en Tanzania gracias a sus continuos rezos a Dios.

Durante estos últimos días, la legitimidad de las elecciones no solo fue cuestionada por la oposición, que denunció problemas como la negación de la entrada a los centros de votación a sus apoderados, la detención de dirigentes opositores o la existencia de papeletas previamente marcadas a favor del oficialista CCM.

También actores como la Embajada de Estados Unidos en Tanzania manifestaron públicamente tras los comicios que encuentran "creíbles" las alegaciones de irregularidades emitidas por la oposición.

Está previsto que Magufuli reciba este domingo en la sede de la NEC en Dodoma, la capital tanzana, un certificado de victoria electoral.