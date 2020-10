La Flaka asegura que Alejandro Sanz esta viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida junto a Rachel Valdés

31/10/2020 La Flaka durante la VI entrega de los premios Cadena Dial en la que además de recibiir un galardón y deleitar a los presentes con una actuación en directo, alabó la pareja formada por Alejandro Sanz y Rachel Valdés.. MADRID, 31 (CHANCE) Fue una de las galardonadas en la VI edición de los premios cadena Dial en la que además pudimos disfrutar de su voz en directo. A la emoción de recibir este premio, La Flaka unió la que siente al ver a su amigo Alejandro Sanz rebosante de felicidad. Tras separarse de Raquel Perera -con la que tiene dos hijos, Dylan y Alma-, el cantante inició una relación con Rachel Valdés, una artista cubana de 30 años de la que se enamoró formando una inseparable pareja y a los que la Flaka asegura ver "están genial, yo los amo a los dos, realmente se que están bien, es lo que te puedo decir". SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Aunque tante felicidad personal se ve ciertamente enturbiada por el momento profesional que están viviendo los cantantes y el mundo de la cultura en general, debido a la pandemia provocada por el covid-19. La Flaka confiesa "lo estamos pasando regular, de momento hoy tenemos un concierto, pero mañana no, hoy cien personas, mañana no se sabe. No sabemos por dónde tirar" aseguró y añadió un deseo que, seguramente, compartirá con muchos compañeros de profesión "a ver si pasa prontito, lo necesitamos ya artísticamente y personal también, esperemos que se pase prontito".