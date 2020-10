Italia amplía la prohibición de los despidos y los ERTE por la pandemia hasta marzo

EFE/EPA/CLAUDIO PERI/Archivo

Roma, 31 oct (EFE).- El Gobierno italiano ha anunciado que ampliará hasta marzo del 2021 la prohibición de despedir por motivos económicos derivados de la pandemia y los expedientes de regulación temporal de empleo, que en el país se llaman sistema "caja de integración", tras la fuerte insistencia de los sindicatos.

Así lo confirmaron el ministerio de Trabajo y el de Economía anoche, tras concluir una reunión con los agentes sociales.

"Es una señal importante para los trabajadores y las empresas en un momento delicado como el que atraviesa Italia", dijo la ministra de Trabajo y Políticas Sociales, Nunzia Catalfo, en una nota.

El Gobierno, que hace unos días aseguraba que no iba a ampliar la congelación de los despidos más allá de este año, ha cedido a las presiones de los sindicatos, que indicaban que el crecimiento de la curva de contagios -con casi 25.000 casos diarios- exigirá nuevas medidas restrictivas en el cuarto trimestre del año que pondrán en peligro muchos puestos de trabajo.

Los sindicatos pedían que se extendieran los paros temporales y que se imposibilitara a las empresas despedir por motivos económicos hasta marzo del próximo año, escenario al que se oponía la patronal.

"Hicimos un buen trabajo. Necesitábamos dar un mensaje y lo dimos", celebró el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini, tras conseguir el objetivo que defendían desde hace días los representantes de los trabajadores.

Las medidas han contado finalmente con el favor de la patronal porque los ERTE no tendrán costes para las empresas, es decir, las prestaciones por desempleo temporal estarán en su totalidad a cargo del Estado, confirmó el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, en las redes sociales.

"Es justo que quien ha pagado las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia encuentre mecanismos de protección", justificaba el ministro.

La patronal explicó a los empresarios en un comunicado que en la reunión con el Gobierno se defendió que "la prórroga del bloqueo de despidos por motivos de emergencia" no podía comportar "costes para las empresas que lo utilizan" y que "el primer ministro, Giuseppe Conte, garantizó que así será".

El Instituto de Estadísticas de Italia publicó el viernes el dato adelantado del paro de septiembre y dijo que la tasa de desempleo bajó hasta el 9,6 %, es decir, 0,1 puntos porcentuales respecto a agosto, y la juvenil hasta el 29,7 % (1,7 puntos).

El Gobierno italiano prevé que la tasa de paro este 2020 se sitúe en el 9,5 %, pero subirá hasta el 10,7 % en 2021.