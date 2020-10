Gaudu tumba a Soler en La Farrapona y Roglic sigue líder de la Vuelta

El ciclista francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se impuso al español Marc Soler (Movistar) y pasó el primero la línea de meta del Alto de la Farrapona, este sábado en la 11ª etapa de la Vuelta a España, tras la que el esloveno Primoz Roglic mantuvo el maillot rojo de líder de la prueba.

En la víspera de la 12ª etapa, que culminará en el mítico Alto de l'Angliru, Roglic (Jumbo-Visma) lidera la clasificación general con el mismo tiempo que el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).

Quizá intimidados por los escalofriantes porcentajes de l'Angliru (tramos al 23,5%) del domingo y el miedo al KO, los favoritos no probaron suerte este sábado y no generaron diferencias en la clasificación general, a excepción de Soler, que subió cuatro puestos para ubicarse 6º, justo por detrás de su jefe de filas, Enric Mas.

Gaudu, de 24 años, saltó del pelotón en la segunda ascensión del día, el Alto de la Colladona (7km al 6,5%), para conectar en el descenso con un gran grupo de corredores fugados.

Entre los últimos escapados del día, el francés fue el único capaz de aguantar el ataque de Soler a cinco km de la meta del Alto de la Farrapona (16,5 km al 6,2 % de pendiente media).

Los dos ciclistas se entendieron hasta los 200 metros finales, donde Gaudu, ganador del Tour del Porvenir en 2016 por delante del colombiano Egan Bernal, tumbó a Soler, logrando su primer triunfo en una gran vuelta.

"Cuando Soler me atacó a 500 metros de la llegada, vi que con el viento de cara se sentó demasiado rápido. Esperé a los últimos 150 metros y me dije 'vamos, hay que darlo todo'. Y al final vi que estaba descolgado, así que una alegría", describió el escalador bretón.

- Ineos protesta -

"Me da un poco de rabia porque quizás me he precipitado", reconoció Soler. "Me habían advertido que en la parte final soplaría mucho aire de cara y yo pensaba que el esprint no se me haría tan largo, pero al final sí que me ha costado mucho en esos metros finales frente a Gaudu y no he podido disputarle la victoria", explicó.

"Aun así, también me marcho contento con las sensaciones; hemos recortado tiempo y creo que el equipo está dando de qué hablar", añadió, buscando el lado positivo a la jornada.

El grupo de favoritos llegó este sábado a 1 minuto y 3 segundos de Gaudu.

Designado líder del equipo Groupama-FDJ en el inicio de la Vuelta, y más aún tras el abandono de Thibaut Pinot antes de la 3ª etapa, Gaudu logró este sábado el tercer triunfo de su carrera. Sin duda el más prestigioso, por delante de sus victorias de etapa en el Tour de Romandía (2019) y el Tour de l'Ain 2017.

La etapa comenzó con unos minutos de retraso por la decisión de los jueces de dar tres segundos a Roglic en la etapa que conquistó el viernes en Suances, lo que junto a la bonificación por la victoria, permitió al esloveno arrebatar el liderato a Carapaz.

Su equipo Ineos y Chris Froome, vencedor de cuatro Tours de Francia, lideraron las protestas ante los organizadores, aunque tras unos minutos de discusión, los corredores iniciaron la etapa.

