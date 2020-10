Fútbol/Primera.- (Previa) La Real Sociedad defiende su liderato en Balaídos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad tratará de mantenerse este domingo en Balaídos al frente de LaLiga Santander ante un RC Celta necesitado, en una octava jornada en la que Valencia y Getafe enfrentan sus malas rachas, el Granada quiere seguir escalando puestos a costa del Levante y en la que el Real Betis espera dejar atrás sus dos últimas derrotas ante un crecido Elche.



En el recinto gallego (16.00 horas), los de Imanol Alguacil buscarán olvidar la derrota ante el Nápoles (0-1) y, antes de afrontar su próximo duelo de Europa League ante el AZ Alkmaar, asegurar su plaza de privilegio en el campeonato doméstico. Con los mismos 14 puntos que el Cádiz -con un partido más- y uno más que el Real Madrid -con un encuentro menos-, el cuadro donostiarra buscará su cuarta victoria liguera consecutiva.



Enfrente tendrá a un Celta (6) que no vence desde la segunda jornada y que solo cuenta con un punto de renta sobre la zona de descenso. El pasado fin de semana, el cuadro vigués, el equipo menos goleador (4) de la categoría, puso fin a una racha de tres partidos sin marcar ante el Levante (1-1), donde el canterano Sergio Carreira se convirtió en el primer futbolista en anotar que no fuera Iago Aspas.



Zubeldia, Álex Sola, Elustondo y Sangalli causarán baja en el equipo 'txuri-urdin', mientras que Óscar García Junyent no podrá contar con Hugo Mallo, Kevin Vázquez ni Sergio Álvarez, pero recupera al portero Rubén Blanco, que podría ser ya titular en detrimento de Iván Villar.



EL GRANADA APARCA EUROPA Y RECIBE AL LEVANTE



En el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas), el Granada también cambiará el 'chip' ante el Levante para tratar de asentarse en la parte alta de la tabla. Tras un empate en Europa ante el PAOK y antes de afrontar dos duras salidas a Nicosia y San Sebastián, los de Diego Martínez buscarán su tercer triunfo liguero seguido y cuarta jornada puntuando.



Solo la abultada derrota ante el Atlético (6-1) empaña una trayectoria casi inmaculada este curso de los nazaríes, cuartos con 13 unidades, a una del liderato. El preparador gallego recuperará a Gonalons y Domingos Duarte, pero seguirá sin contar con los lesionados Quini, Azeez, Neyder Lozano y Víctor Díaz ni con Roberto Soldado, positivo por coronavirus.



Los de Paco López, por su parte, son penúltimos (4) a dos puntos de la zona de salvación, después de cuatro jornadas en las que solo han cosechado un punto. Ni Nikola Vukcevic ni Cheick Doukouré estarán disponibles, pero a cambio regresa José Luis Morales tras superar un esguince de tobillo.



VALENCIA-GETAFE, DUELO DE ALTA TENSIÓN EN MESTALLA



Por la noche (21.00 horas), Mestalla vivirá un Valencia-Getafe que en los últimos tiempos llega siempre cargado de tensión tras lo sucedido en los polémicos cuartos de final de la Copa del Rey 2019, cuando los valencianistas remontaron la eliminatoria con dos goles en los siete minutos de descuento.



"Pierde tiempo y es muy agresivo", aseguró hace unos días Gonçalo Guedes sobre el cuadro azulón. Ahora, los dos equipos llegan con urgencias al duelo; los valencianistas (7) arrastran tres derrotas consecutivas, y los de José Bordalás (10) han caído en dos de sus tres últimos encuentros.



Diakhaby no estará disponible para el conjunto 'che', que sigue pendiente de las molestias de Kondogbia. Dakonam Djené se ha recuperado de una contusión en la ceja que se produjo en la derrota del pasado fin de semana ante el Granada (0-1) y podrá disputar el choque.



EL BETIS QUIERE FRENAR SU MALA RACHA ANTE UN CRECIDO ELCHE



También con necesidad afronta su encuentro en el Benito Villamarín (14.00 horas) el Betis, décimo con 9 puntos y que recibe al Elche después de perder sus dos últimos encuentros ante Real Sociedad (0-3) y Atlético (2-0). El gol, tras dos jornadas sin ver puerta, será la asignatura pendiente de los de Pellegrini ante un rival al que no han conseguido ganar en sus últimos tres partidos oficiales -un empate y dos derrotas-.



Los ilicitanos, en cambio, llegan a la cita con un punto más y dos partidos menos que los andaluces, y crecidos después de cuatro jornadas en las que han conseguido 10 de 12 puntos posibles, con victorias ante Eibar, Alavés y Valencia y un empate ante el Huesca.



Con la baja de Martín Montoya por roja directa y las dudas de Sidnei y Emerson, los verdiblancos tendrán que suplir las ausencias de Víctor Camarasa, Juanmi Jiménez, Dani Martín y Andrés Guardado, mientras que Guido Carrillo será la única ausencia para Jorge Almirón.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Betis - Elche. Medié Jiménez (C.Catalán) 14.00 horas.



Celta - Real Sociedad. Cordero Vega (C.Cántabro) 16.00 horas.



Granada - Levante. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30 horas.



Valencia - Getafe. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00 horas.