Fútbol/Primera.- El Athletic resurge con una remontada al Sevilla en diez minutos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club consiguió una trabajadísima victoria ante el Sevilla (2-1) con una remontada en diez minutos que sirve a los rojiblancos para alejar los fantasmas del descenso, confirmar a su técnico e incrementar las dudas en el bando de Nervión, cuya victoria en 'Champions' ante el Rennes no ha tenido continuidad.



Los bilbaínos fueron de menos a más y tuvieron que esperar al tramo final del choque para apuntarse la tercera victoria de la temporada. El 2-1 de Oihan Sancet saca a Gazika Garitano de la cuerda floja después de un final marcado por la tensión y la necesidad. Un partido que hubiese sido todavía más espectacular con San Mamés rugiendo sin parar.



El equipo de Julen Lopetegui, que no había perdido como entrenador en Bilbao, encajó su tercera derrota consecutiva en Liga después de haber tenido un buen arranque. Un mal comienzo de temporada que no se producía desde febrero de 2019, cuando también sufrió tales registros. De nada importó el gol de Youssef En-Nesiry a los nueve minutos.



El ariete marroquí marcó con la colaboración de Unai Simón, que tocó el cuero pero no pudo detener el disparo mordido del exdelantero del Leganés. El gol hizo menguar a los 'leones', que no cambiaron su actuación hasta la segunda parte. Iñaki Williams fue el mejor exponente, sobre todo en la media hora final, cuando los andaluces dieron un paso atrás.



La 'pantera' lo intentó con dos disparos secos desde la frontal, pero no fue hasta el minuto 75 cuando Iker Muniain logró empatar el envite. Un centro de Morcillo, prolongado por Mikel Vesga, acabó en botas del internacional español, que fusiló a Bono a escasos metros desde el área pequeña. Diez minutos después llegó el 2-1 para regocijo local.



En esta ocasión fue Sancet el encargado de estampar su firma en el tanto tras otra buena jugada del Athletic. El navarro tocó el balón por primera vez -tras llevar apenas unos segundos sobre el césped- y marcó sin dudarlo después de que Diego Carlos no pudiese evitarlo con un poderoso salto, ni Acuña en el centro.



El gol fue definitivo y añade grandes dosis de tranquilidad al Athletic Club, mientras que el Sevilla deberá mejorar en el campeonato doméstico si no quiere comenzar a alejarse de los puestos de privilegio. Los de Nervión son decimocuartos a falta de que se complete el octavo capítulo liguero, con dos partidos menos en su haber.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado 31.



Real Madrid - Huesca 4-1.



Athletic Club - Sevilla 2-1.



Osasuna - Atlético de Madrid 18.30.



Alavés - FC Barcelona 21.00.



-Domingo 1.



Betis - Elche 14.00.



Celta - Real Sociedad 16.00.



Granada - Levante 18.30.



Valencia - Getafe 21.00.



-Lunes 2.



Villarreal - Valladolid 21.00.



-Viernes 30.



Eibar - Cádiz 0-2.