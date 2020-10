Fútbol/Primera.- Crónica del Osasuna - Atlético de Madrid, 1-3

Joao Félix enseña el camino en Pamplona



Un doblete del portugués y otro gol de Lucas Torreira dan la victoria al Atlético en El Sadar



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un doblete de Joao Félix dio la victoria al Atlético de Madrid este sábado ante Osasuna (1-3) en la octava jornada de Liga, un nuevo ejercicio de liderazgo del joven portugués que decidió con sus goles al final de la primera parte y al comienzo de la segunda, incluso tuvo tiempo para fallar un penalti que le hubiera permitido redondear su notable actuación.



Joao Félix tiene tomada la medida al estadio pamplonica. Es su cuarto gol que marca en tierras navarras en apenas dos partidos y en ambas ocasiones fueron vitales para que los suyos salieran victoriosos de uno de los estadios más difíciles de la Liga Santander. El Atlético sumó su tercera victoria consecutiva tras Betis y Salzburgo; y sigue siendo uno de los pocos equipos invictos en toda Europa.



Esa ha sido la respuesta de los pupilos del 'Cholo' Simeone a la goleada encajada en Múnich hace 15 días en 'Champions'. Desde entonces, tres triunfos y un mensaje claro de mejoría. Este sábado mereció haber logrado una renta mayor con algo más de acierto en un cuarto de hora primoroso del conjunto rojiblanco al comienzo del segundo asalto. Correa y Vitolo desaprovecharon las más claras.



Antes, Osasuna y Atlético sacaron la bandera blanca en una primera parte que no hizo mucha afición aunque estuviese llena de intensidad. Enric Gallego avisó a los dos minutos y el propio Joao Félix no llegó a conectar un envío muy claro de Correa antes de la media hora. Roncaglia puso la réplica de los rojillos con un voleón impresionante que rozó la red por el exterior. El 0-0 seguía en liza.



Hasta que apareció Vitolo en una internada por la banda izquierda y colocó su cuerpo con mucha inteligencia para ser derribado por el zaguero osasunista. Roncaglia levantó los brazos en señal de protesta, pero el árbitro no tuvo dudas. Joao Félix lo ejecutó con maestría en un lanzamiento al que no llegó Sergio Herrera pese a su gran estirada.



Y nada más comenzar la segunda mitad llegó el otro penalti, en esta ocasión con la irrupción del VAR tras una mano de Oier en un sombrero de Correa. El vídeo cambió la decisión de Estrada Fernández, pero Joao Félix se topó con el poste en su segundo intento. Para colmo de los colchoneros, Correa tiró el rechace a las nubes con la portería vacía.



KOKE SE REENCUENTRA



Los de Simeone fueron a más y Koke, de los mejores en Pamplona, se reencontró con un balón filtrado exquisito a Correa y éste lo tiró al cuerpo de Herrera. Dos minutos después el mediapunta argentino lo volvió a intentar en una gran jugada y lanzó el cuero a la madera y Vitolo completó la nómina de oportunidades con un zurdazo violento que se fue por muy poco. El gol era cuestión de tiempo.



Así fue, a 20 minutos para el final Joao Félix se redimió del error desde lo 11 metros y aprovechó un buen pase de Correa para marcar el segundo y hacer justicia a los méritos. El 0-2 durmió a los colchoneros en un final de partido que pudo haber hecho honor a la noche de 'Halloween'. Budimir, recién entrado al campo, puso el 1-2 a falta de diez minutos y tocó arremangarse.



El final fue de lo más inesperado para Osasuna, cuyas intentonas en la portería contraria le hicieron descuidar la suya propia. Lucas Torreira, que llevaba apenas cuatro minutos en el terreno de juego, aprovechó un centro de Trippier y fusiló a Herrera para acabar con cualquier duda. El Atlético consolidó la tercera posición y centra ya todas las miras en la visita al Lokomotiv del próximo martes.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



OSASUNA: Sergio Herrera; Roncaglia, David García, Unai García, Íñigo Pérez; Oier (Lucas Torró, min.59), Moncayola; Rubén García, Jony (Torres, min.68); Adrián (Budimir, min.68) y Enric Gallego (Kike Barja, min.68).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Koke, Herrera, Vitolo (Felipe, min.91), Correa (Lemar, min.86); Llorente y Joao Félix (Lucas Torreira, min.85).



--GOLES:



0 - 1, min.43, Joao Félix, de penalti.



0 - 2, min.69, Joao Félix.



1 - 2, min.80, Budimir.



1 - 3, min.89, Lucas Torreira.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Sergio Herrera (min.42) en Osasuna; y a Koke (min.72) y Llorente (min.90) en el Atlético de Madrid.



--ESTADIO: El Sadar.