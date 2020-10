Fútbol.- Munuera Montero, sustituido en el VAR del Osasuna-Atlético por un "resultado no concluyente" por COVID-19

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El árbitro José Luis Munuera Montero no podrá dirigir este sábado el Video Arbitraje del partido que enfrenta este sábado al Club Atlético Osasuna y al Atlético de Madrid (18.30 horas) debido a un resultado "no concluyente" en una prueba de la COVID-19.



"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) cambia la designación del árbitro José Luis Munuera Montero como VAR del encuentro CA Osasuna - Club Atlético de Madrid de la jornada 8 de Primera División tras un resultado no concluyente por Covid-19", informó en un comunicado.



De esta forma, "siguiendo los criterios médicos de máxima prudencia", el colegado Munuera Montero será sustituido por César Soto Grado, del Comité de Árbitros de La Rioja, en sus funciones de VAR para el encuentro entre navarros y madrileños de la octava jornada de Liga Santander.