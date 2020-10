Fútbol.- Arrasate: "A nivel defensivo no hemos estado bien"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, explicó que en la derrota (1-3) ante el Atlético de Madrid hubo dos partidos distintos, con una buena primera parte de los suyos y un bajón tras ponerse por debajo que empezó a generar un mal partido en defensa.



"Estábamos siendo superiores, pero el 0-1 aparte de ser un mazazo, ellos gestionan las ventajas a favor y nosotros hemos tenido problemas defensivamente. En el segundo tiempo nos han hecho más daño", dijo en rueda de prensa en El Sadar.



Además, Arraste se refirió a lo que espera de Budimir. "Para eso ha venido y la primera que ha tenido la ha metido, seguro que le sirve para ganar en confianza", afirmó, antes de volver a las dos versiones que dejó su equipo.



"No es fácil la explicación. En la segunda parte nos han generado dudas y han tenido acierto en la manera de jugar. A nivel defensivo no hemos estado bien, ellos han encontrado la forma de jugar", afirmó, antes de echar de menos a la afición.



"En los momentos malos no tenemos el apoyo de la afición, no lo tiene nadie. Es algo que no lo podemos tener y ojalá dentro de no mucho podamos disfrutar del público", terminó.