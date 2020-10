Francia.- Un segundo hombre conectado al atentado de Niza es detenido en Francia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido este viernes a un segundo sospechoso de haber estado en contacto con el supuesto autor del atentado que dejó tres muertos en la basílica de Notre Dame en Niza la víspera del ataque terrorista.



Se sospecha que el hombre, de 35 años y residente de Niza, "se codeó con el autor del crimen la víspera del ataque", que está en custodia policial desde el jueves por la noche, según han revelado fuentes cercanas a la investigación al diario 'Le Figaro'.



No obstante, este segundo detenido "no tendría ninguna conexión con el ataque", han matizado las fuentes consultadas por el citado medio galo.



El jueves, un hombre de 47 años de edad fue detenido por las fuerzas de seguridad en Francia como sospechoso de haber contactado con el supuesto autor del atentado también el día anterior del ataque, y actualmente está siendo interrogado, informan los medios franceses.



El atentado de Niza tuvo lugar en torno a las 9.00 horas en el interior de la Basílica de Notre Dame y se saldó con la muerte de tres personas, según contó el alcalde de la localidad, Christian Estrosi, que confirmó que dos de las víctimas perdieron la vida dentro de la iglesia.



El supuesto autor del ataque resultó herido de bala por disparos de las fuerzas de seguridad y fue evacuado a un hospital con pronóstico grave tras su arresto. El fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, explicó que "el presunto autor del atentado no figura en los registros de huellas digitales ni se encontraba en el radar de los servicios de Inteligencia franceses".



Ricard señaló que el supuesto atacante es de origen tunecino y tiene 21 años y que habría llegado a Francia tras pasar por la isla italiana de Lampedusa a finales de septiembre. Asimismo, indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el individuo llegó sobre las 7.00 horas a la estación de tren de Niza, donde se cambió de ropa. Una vez fuera de la estación, recorrió unos 400 metros hasta la basílica, en la que habría entrado a las 8.30 aproximadamente. Allí habría permanecido poco más de media hora, antes de perpetrar el crimen e intentar huir por el lado izquierdo.