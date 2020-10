Fórmula 1/GP Emilia-Romaña.- Steiner (Haas): "Sería un honor contar con Mick Schumacher"

BERLÍN, 31 (dpa/EP)



El director del equipo Haas, Guenther Steiner, ha reconocido que sería "un honor" si Mick Schumacher, hijo del heptacampeón mundial Michael Schumacher, hiciera su debut en la Fórmula 1 en su equipo.



"Sería un honor para nosotros, algo de lo que podríamos estar muy orgullosos. Sería bueno para Alemania y para toda la Fórmula 1. Es hijo de una de las leyendas", dijo Steiner a la emisora alemana RTL en Imola, donde se celebra el Gran Premio de Emilia-Romaña.



Steiner dijo que Haas estaba "en la recta final" de las conversaciones "con varias personas" después de anunciar recientemente que no renovarían los contratos de sus pilotos actuales, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen.



Mick Schumacher, de 21 años, es miembro de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari y líder de la Fórmula 2. Inicialmente se le propuso unirse a Alfa Romeo, pero el equipo italiano anunció este viernes que continuarían con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi.



Los Alfa Romeo cuentan con motores Ferrari, pero también Haas, lo que los convierte en otro candidato para Schumacher que, según Steiner, puede hacer la gran transición a la Fórmula 1. "El objetivo siempre es llevar a un campeón de Fórmula 2 a la Fórmula 1. Si alguien gana la Fórmula 2, tiene el talento", dijo Steiner.



Steiner no descartaría la contratación de dos recién llegados debido a limitaciones económicas, y según los informes, el ruso Nikita Masepin también sería candidato. Además, aseguró que estos recién llegados también podrían aprender sin presión porque "no tenemos mucho que perder el próximo año".