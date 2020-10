Farfán da la bienvenida a Lapadula y anuncia que se operará de la rodilla

El jugador de la selección peruana de fútbol Jefferson Farfán. EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Lima, 31 oct (EFE).- El delantero peruano Jefferson Farfán dio la bienvenida al atacante Gianluca Lapadula a la selección de su país y anunció que se operará para intentar solucionar una molestia que tiene en la rodilla izquierda.

"He decidido parar lo que resta del año para arrancar la pretemporada 2021 en mi cien por ciento. Será una intervención de limpieza muy simple en la rodilla izquierda", declaró Farfán al programa de televisión Movistar Deportes.

Tras no ser incluido por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, en la lista de convocados para los próximos partidos de eliminatorias frente a Chile y Argentina, el delantero pidió a sus seguidores que "no se preocupen" porque, según dijo, "después de un mes y medio de recuperación" volverá a los campos de juego.

Farfán se ha convertido en la segunda baja de peso en la ofensiva Blanquirroja en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, ya que Paolo Guerrero, la principal carta de ataque de Perú, también se recupera de una lesión que lo dejará fuera de las canchas hasta el próximo año.

Para intentar suplir esas ausencias, Gareca ha convocado al delantero italo-peruano Gianluca Lapadula, un jugador del Benevento Calcio de la Serie A de Italia que antes militó en el Milan y llegó a jugar un partido amistoso con la escuadra italiana.

Farfán señaló, al respecto, que le parece que Lapadula es un delantero "que está bien en su club" y destacó que Perú necesita de jugadores que aporten a la selección.

"Mientras vengan jugadores a aportar a la selección, bienvenidos sean", remarcó.

Este viernes, tras confirmarse el llamado de Lapadula, Paolo Guerrero, afirmó que está "feliz" por la convocatoria del atacante y también por la de Raúl Ruidiaz, goleador del Seattle Sounders estadounidense.

Al dar a conocer la convocatoria, Gareca remarcó que es para el partido del 13 de noviembre contra Chile, con lo que abrió la posibilidad de hacer cambios para el encuentro que Perú jugará el 17 de noviembre contra Argentina, en Lima.