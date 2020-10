El reflexivo y emocionante texto que Dani Rovira ha compartido horas antes de su cumpleaños

17/01/2019 La película Gente que viene y bah llega a los cines el próximo viernes 18 de enero. Como no podía ser de otra forma, anoche tuvo lugar una premiere por todo lo alto, en la que los protagonistas posaron con unos looks espectaculares a los medios EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS/ JOSEFINA BLANCO



Dani Rovira está a unas horas de celebrar su cumpleaños y lo cierto es que, a pesar de la situación tan desastrosa que estamos viviendo, tiene muchos motivos para festejar que sigue en el mundo. Este año el actor superaba un cáncer que no le ha derrumbado en ningún momento y al que se ha enfrentado con una sonrisa de oreja a oreja, siendo un ejemplo para muchos enfermos. Hoy, ha compartido un texto con el que nos ha dejado con la boca abierta por su reflexión tan emocionante a pocas horas de su cumpleaños.



"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40. Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba. Toda la vida por delante y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adheriendo a mi cuerpo, como una segunda piel" comenzaban siendo las primeras frases del actor... un tanto desgarradoras y con un sentimiento bestial.



"Pero quiero más, no me conformo, lo mejor está por venir, agradecido a la vida por esta segunda oportunidad, no la pienso desaprovechar. Gracias a todos los que habiéndoos cruzado por mi camino, habéis hecho de mi la persona que soy. A los maestros... y a mi maestra, ojalá el niño que fui esté orgulloso del hombre que soy ahora. Ojalá empiece a sentirme orgulloso desde ahora del anciano que seré. Ah! y no quiero regalos, lo mejor que podéis hacer por mi en este cumpleaños es hacer una pequeña donación a nuestra @fundacionochotumbao para poder seguir haciendo un mundo un poc más justo, libre y amable... Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando".



De esta manera, Dani Rovira deja claro que no quiere ningún tipo de regalo, solamente le basta con sentirse orgulloso del anciano que llegará a ser y agradece a toda la gente que haya pasado por su vida en estos momentos, pero sobre todo a su maestra, a quien no menciona. Lo que no se da cuenta el actor es que todo el mundo que le admiramos como profesional ya nos sentimos súper orgullosos de él, no solo por cómo se ha enfrentado a la enfermedad que ha tenido, sino por la enseñanza que nos ha dado a todos nosotros.