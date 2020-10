El Polisario lamenta que la ONU no incluya acciones concretas para la MINURSO

El Frente Polisario lamentó hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya incluido en la renovación de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) . EFE/ Liam Bachir/Archivo

Rabuni (Campamentos refugiados saharauis), 30 oct (EFE).- El Frente Polisario lamentó hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya incluido en la renovación de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) acciones concretas que le permitan salir de la parálisis y cumplir finalmente con el mandato para el que fue concebida en 1991.

En un comunicado difundido tras conocerse la decisión del Consejo, el Polisario recordó que esa misión tiene como objetivo consultar sobre la libre determinación de la antigua colonia española del Sahara Occidental, ocupada por Marruecos desde 1975

"Al aprobar una nueva resolución que carece de medidas prácticas para hacer avanzar el estancado proceso de paz y empoderar a la MINURSO para que cumpla plenamente su mandato, el Consejo de Seguridad ha optado una vez más por la inacción a pesar de las crecientes tensiones en el Sahara Occidental", subraya la nota.

"Las masivas manifestaciones pacíficas y espontáneas que se están produciendo en todo el Territorio, incluida la protesta pacífica que tiene lugar actualmente frente a la brecha ilegal marroquí en Guerguerat, son una clara indicación de que la paciencia del pueblo saharaui se está agotando", agregó.

Al hilo de este argumento, en la se advierte de que esa supuesta inacción "no nos ha dejado otra opción que intensificar nuestra lucha de liberación nacional y utilizar todos los medios legítimos para permitir que nuestro pueblo ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. En este sentido responsabilizamos enteramente al estado ocupante de las graves consecuencias que sus peligrosas acciones puedan tener para la paz y la seguridad en toda la región.

"La Secretaría (General) de la ONU y el Consejo de Seguridad también deben reconocer que su propia inacción está contribuyendo al deterioro de la situación sobre el terreno, incluidas las continuas violaciones de derechos humanos que sufre nuestro pueblo, la persistencia de la brecha ilegal marroquí en Guerguerat y las continuas violaciones, por parte del estado ocupante y otros países", señala.

En la nota, el Frente Polisario expresa, asimismo, su agradecimiento a Rusia y a Sudáfrica por "defender los principios básicos que han sido respaldados unánimemente por el Consejo de Seguridad, a saber, que la solución del conflicto debe respetar y garantizar la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad".

Igualmente, recuerda que el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 es solo "un instrumento para crear las condiciones de seguridad necesarias para la celebración del referéndum y reafirma su decisión de reconsiderar su participación en el proceso de paz de la ONU en el Sahara Occidental".

"Recalcamos una vez más que no participaremos en ningún proceso que no esté en consonancia con el mandato para el cual la MINURSO fue establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 690 del 29 de abril de 1991, y que sigue siendo la base del alto el fuego en curso y los acuerdos militares conexos", concluyó.