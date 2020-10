El mundo editorial uruguayo sale a escena en la Plaza del Libro pese a la covid-19

Detalle de libros en uno de los puestos de la Plaza del Libro hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 31 oct (EFE).- El mundo editorial regresa a la agenda de Uruguay en un año clave debido al centenario de Mario Benedetti e Idea Vilariño y lastrado por la covid-19, por lo que decidió organizar la Plaza del Libro, evento que sustituye a la tradicional Feria Internacional que este año no pudo celebrarse por la pandemia.

Con una gran carpa montada en la Plaza Independencia, que une el casco histórico con el resto de Montevideo, el evento que se inauguró este sábado y se extenderá hasta el 8 de noviembre buscará revitalizar un sector fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria declarada en marzo.

"Cuando vimos que, afortunadamente, se reabrían los museos, los teatros, los cines... nos decidimos a que el libro también tuviera un evento, que estuviera en la agenda cultural, que se instalara en la agenda mediática y participara de tener un evento con las características reducidas de este", cuenta a Efe el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), Álvaro Risso.

Esta plaza literaria está formada por una gran carpa abierta para cuidar las medidas sanitarias y varias salas de edificios contiguos, como los palacios Salvo o Estévez, donde hay programadas actividades todos los días.

El ingreso es limitado, por lo que se forma una fila que rodea la plaza para ingresar. A cada asistente se le toma la temperatura y se le coloca alcohol en gel y está obligado a utilizar tapabocas.

Una de las claves es destacar a grandes literatos uruguayos como Benedetti y Vilariño, que contarán con varios homenajes durante la semana por el centenario de su nacimiento (1920-2009). Además, habrá presentaciones de libros, espectáculos musicales y charlas.

"Entendemos que es una oportunidad única para que los lectores tengan contacto con sus autores, en este caso autores uruguayos", considera Risso.

También detalla que los primeros meses de la pandemia fueron "muy difíciles" porque "en el mundo del libro uruguayo se detuvieron los lanzamientos", sumado al cierre de los centros comerciales, un importante punto de venta.

"Con la apertura (de esos espacios) se empieza a reactivar el sector. Las editoriales empiezan a lanzar lo que habían frenado y el mercado tiende poco a poco a normalizarse. A día de hoy el mercado está en un 80-85 por ciento de lo que está habitualmente. Nos vamos acercando a los valores de otros años", indica.

En este sentido, Adriana Tenchio, de la editorial Libros del Parque, cuenta a Efe que ya en este primer día notan un gran movimiento de personas y que, aunque este año es de menor tamaño, hay prácticamente la misma cantidad de puestos de libros.

"Este año ha sido complicado, no hubo más remedio que readaptarse. Nosotros además hacemos ferias de libros en escuelas, colegios, tanto en Montevideo como el interior y eso se cortó por la pandemia. Nos encanta esta feria, nos viene bárbaro que empiecen a haber este tipo de actividades para reflotar el año", apunta.

Uruguay celebra todos los años la Feria Internacional del Libro en septiembre en la Intendencia (Gobierno regional) de Montevideo, pero se suspendió por los problemas de aforo y los costos que implicaba, además de la ausencia de autores de otros países por el cierre de fronteras.

La alternativa encontrada fue esta Plaza del Libro, un evento más pequeño, con menor gasto para todos los actores y en un sitio diferente al habitual.

"Cuidándonos entre todos, estamos muy contentos de poder hacer un evento. Porque si no hacíamos esta Plaza del Libro, el 2020 se quedaba en el Uruguay sin ningún evento dedicado al libro", concluye Risso.