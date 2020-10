El Bayern y el Dortmund ganan sin Lewandowski y sin Haaland

EFE/EPA/Marius Becker

Berlín, 31 oct (EFE).- El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund ganaron este sábado a domicilio al Colonia y al Arminia Bielefeld, respectivamente, pese a no contar con sus goleadores Robert Lewamdowski y Erling Haaland.

El Bayern se impuso por 1-2 al Colonia y su entrenador, Hansi Flick, optó por dejar a Lewandowski en Múnich para reservarlo de cara a la Liga de Campeones y al partido de la próxima semana contra el Dortmund, que venció por 0-2 al Bielefeld en un duelo en el que Haaland fue baja por problemas de rodilla

Flick hizo seis cambios en el partido contra el Colonia con respecto al equipo que derrotó por 1-2 en la Liga de Campeones al Lokomotiv Moscú.

Además del cambio de Choupo-Moting por Lewandowski, entraron al equipo Jerome Boteng por David Alaba, Bouna Sarr por Lucas Hernández, Javi Martínez por Leon Goretzka, Leroy Sané en lugar de Corentin Tolisso y Serge Gnabry por Kingsley Coman.

El partido no había tenido prácticamente ocasiones en ninguna de las dos áreas hasta que el Bayern se encontró con un penalti.

Un cabezazo de Gnabry, a centro de Sané y que no representaba peligro alguno, pegó en una mano de Mariusz Wolf. El árbitro sancionó pena máxima que fue convertida por Thomas Müller.

El Colonia había tenido un buen comienzo, controlando las acciones ofensivas del Bayern y atreviéndose a buscar ocasiones en ataque.

La mejor la tuvo Jacobs, en el minuto 19, con un remate desviado.

El Bayern, mientras tanto, tuvo dificultades para generar jugadas de área. Salvo un cabezazo de Choupo-Moting a centro de Müller en el minuto 29, que el meta Timo Horn paró con los puños, prácticamente no hubo llegadas del conjunto bávaro hasta el último minuto de la primera parte, cuando Gnabry marcó el segundo gol.

Pese a que el Bayern en la segunda parte jugó mejor y tuvo más llegada, el Colonia logró acortar distancia por medio de Drexler.

El Dortmund, en ausencia de Haaland, vivió ante el Bielefeld de los goles del central Mats Hummels. El primero lo marcó con un muslo tras recibir en el segundo poste un saque de esquina lanzado por Jadon Sancho.

El segundo, también en un saque de esquina, lo marcó de cabeza. Luego tuvo que ser sustituido por una lesión muscular que puede pasarle factura al Dortmund en las próximas jornadas.

El colista Maguncia cayó en casa por 1-3 ante el Augsburgo y sigue sin sumar puntos, mientras que el Werder Bremen y el Eintracht Fráncfort empataron 1-1.