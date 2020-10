Coronavirus.- Grecia comienza el martes un endurecimiento de las restricciones con toque de queda nacional

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, ha anunciado este sábado el endurecimiento de las medidas contra la propagación del coronavirus, entre ellas un toque de queda nocturno a nivel nacional, que entrará en vigor este martes y se prolongará por espacio de un mes, y por el que se ordenará el cierre de bares, restaurantes, cines o gimnasios en zonas declaradas "de alto riesgo", comenzando por la capital, Atenas, y Salónica.



Ambas ciudades entran en las zonas llamadas "rojas y naranjas", particularmente afectadas por el repunte de casos en las últimas semanas: más de un millar diarios, hasta alcanzar el viernes los 1.690 contagios en 24 horas. Un total de 37.196 personas han dado positivos y el número de fallecidos es de 620.



Mitsotakis ha anunciado igualmente que el uso de mascarillas será obligatorio en todo el país, tanto en el interior como en el exterior, mientras que el 50 por ciento de la fuerza laboral tanto en el sector público como en el privado deberá trabajar desde casa, en comparación con el 40 por ciento anterior.



El primer ministro también ha anunciado la imposicionn ambién se impondrá un toque de queda entre la medianoche y las 05.00 en todo el país.



"La orden que he dado hoy es una que nunca quise hacer, pero es imposible tener los ojos cerrados ante la realidad. Me veo obligado, una vez más, a anteponer la salud y la seguridad de los griegos a cualquier otra consideración", ha manifestado en una comparecencia recogida por el diario griego 'Kathimerini'.



A diferencia del cierre de esta primavera, el sector industrial y las tiendas minoristas no se verán afectados por las nuevas medidas en un esfuerzo por mantener la economía en marcha. Las escuelas permanecerán abiertas y también se permitirán los viajes entre regiones, de acuerdo con las nuevas medidas, que permanecerán en vigor todo el mes.