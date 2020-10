Comienzan en Georgia elecciones parlamentarias con nuevo sistema electoral

Las elecciones parlamentarias que ampliarán el mapa político del país y que podrían conducir a la formación del primer Gobierno de coalición en la historia de esta antigua república soviética en el Cáucaso Sur. EFE/David Fernández/Archivo

Tiflis, 31 oct (EFE).- Las elecciones parlamentarias que ampliarán el mapa político del país y que podrían conducir a la formación del primer Gobierno de coalición en la historia de esta antigua república soviética en el Cáucaso Sur comenzaron este sábado con la apertura de un total de 3.847 colegios electorales.

"El proceso electoral en Georgia arrancó justo a las 8.00 (4.00 GMT) del 31 de octubre con un estricto cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas" impuestas debido a la pandemia del coronavirus, declaró en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Electoral Central, Anna Mikeladze.

La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili acudió a votar a primera hora y llamó a sus conciudadanos "a cumplir su deber civil".

"Construimos un país europeo, democrático", declaró.

De los 150 diputados que conforman el Parlamento, 120 serán elegidos por listas de partidos, que necesitarán obtener apenas el 1 % de los votos para acceder al reparto proporcional de escaños, mientras que los 30 restantes se dirimirán en circunscripciones mayoritarias.

Las enmiendas constitucionales que abren paso a este nuevo sistema establecen que el partido con más votos no podrá crear un Gobierno si no cuenta al menos con un 40 % de los votos, por lo cual se admite la posibilidad de creación de un Gobierno de coalición en el caso de que ningún partido obtenga 76 escaños.

La incógnita de estas elecciones, en las que participan 48 partidos y dos bloques políticos, es si el partido oficialista Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, conseguirá la mayoría absoluta para continuar gobernando en solitario o tendrá que contar con el apoyo de otras fuerzas.

Las encuestas le conceden a la formación oficialista una intención de voto de un 55 %, muy por delante de principal partido de la oposición, el Movimiento Nacional Unido (MNU), del expresidente Mijaíl Saakashvili, al que le otorgan un 22 %.

Según afirmó a Efe el analista georgiano Petr Mamradze, Sueño Georgiano tiene altas probabilidades de vencer en estos comicios, ya que "durante su estancia en el poder no cometió errores terribles y su Gobierno es tecnócrata y no mesiánico".

El presidente del partido oficialista, Bidzina Ivanishvili, aseveró a la prensa tras votar que su partido obtendrá "no menos del 55 % de los votos y más de 100 escaños" en el legislativo.

"Voté por la estabilidad, la paz, el crecimiento europeo y el futuro europeo de Georgia", afirmó el multimillonario, reconocido como el hombre más rico del país.

La Comisión Electoral Central deberá dar los resultados antes del 19 de noviembre.

Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en un distrito mayoritario, entonces se procederá a una segunda vuelta, que deberá celebrarse el 21 de noviembre, y los resultados definitivos serían anunciados el 10 de diciembre.