C.Marfil.- La oposición marfileña denuncia al menos 12 muertos y tacha las elecciones de "fracaso" y "mascarada"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El líder opositor Pascal Affi N'Guessan, candidato del Frente Popular Marfileño (FPI) --el partido del expresidente Laurent Gbagbo -- , ha denunciado las elecciones de este sábado en Costa de Marfil como una "mascarada" y ha asegurado que al menos 12 personas han muerto en diferentes enfrentamientos ocurridos por todo el territorio.



Affi N'Guessan, que había llamado al boicot electoral, ha denunciado que las elecciones, en las que el presidente marfileño, Alasanne Ouattara, persigue un polémico tercer mandato, son "un golpe constitucional" y un "fracaso" de participación.



"Los marfileños se han negado a sumarse a esta mascarada electoral. Se han levantado barricadas por todas partes que han impedido el transporte de material", ha declarado en comentarios recogidos por Radio Francia Internacional.



El opositor ha asegurado que la población "ha seguido la consigna de desobediencia civil" solicitada por la oposición "en todas las comunidades excepto en algunos barrios".



Según Affi N'Guessan, incluso la capital económica del país, Abiyán, "es una ciudad desierta". "Lo que estamos presenciando no es digno de nuestro país", ha recalcado el opositor. La cifra de fallecidos que ha proporcionado no ha podido ser verificada de manera independiente.



Los principales rivales del actual presidente han instado a boicotear la votación tras esgrimir que su candidatura para lograr un tercer mandato es inconstitucional. Más de 20 personas han muerto a causa de la violencia en el período previo a la votación, según la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch.



Así, unos 35.000 soldados se han desplegado en este día de elecciones, después de que el Gobierno prohibiera en agosto las manifestaciones públicas. Las fuerzas de seguridad han disuelto repetidamente las protestas de la oposición y detenido a manifestantes en enfrentamientos violentos.



Los propios votantes se han mostrado extremadamente cautelosos a la hora de depositar sus papeletas.



"Hay fuerzas de seguridad por todas partes en las calles y frente a los colegios electorales, pero tengo un poco de miedo", ha declarado un residente de Cocody, Dakite Moussa, a la agencia DPA.



"La atmósfera actual me da pavor. Es como si algo fuera a pasar. Quiero votar por mi candidato lo antes posible y volver rápidamente a casa", ha añadido.