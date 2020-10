Boris Johnson estudia imponer un confinamiento nacional ante el alza de casos

El primer ministro británico, Boris Johnson, contempla decretar un nuevo confinamiento nacional la próxima semana ante el alarmante crecimiento de casos positivos de covid-19 en el país en los últimos días, según el diario "The Times". EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Londres, 30 oct (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, contempla decretar un nuevo confinamiento nacional la próxima semana ante el alarmante crecimiento de casos positivos de covid-19 en el país en los últimos días, según el diario "The Times".

Johnson se reunió este viernes con su gabinete de crisis, entre quienes están el ministro de Sanidad, Matt Hancock, el de Economía, Rishi Sunak, y el de Gabinete, Michael Gove, para analizar las últimas cifras y estudiar un endurecimiento de las restricciones.

Según "The Times", el jefe de Gobierno dará una rueda de prensa el lunes para anunciar las nuevas medidas que, en principio, implicarán un cierre generalizado de la actividad, salvo los comercios de productos esenciales y los centros educativos.

Este confinamiento comenzaría el lunes y se prolongaría hasta el 1 de diciembre.

Sin embargo, las fuentes consultadas por el diario señalan que todavía no se ha tomado una decisión final sobre el alcance de las nuevas restricciones.

El Gobierno británico, según estas informaciones, ha decidido cambiar de enfoque a la vista de que las cifras superan incluso el peor escenario previsto, según se conoció hoy de una advertencia lanzada hace dos semanas al Ejecutivo por el comité científico que lo asesora contra el virus.

Por eso, se espera que Johnson renuncie al planteamiento de contención regional que implantó recientemente, por el que se clasificaba a los territorios con un sistema de semáforo que determinaba las restricciones.

La intención del primer ministro era aferrarse a los tres niveles (medio, alto o muy alto) según la circulación del virus, pero en los últimos días ha visto cómo las autoridades de Gales -con competencias en materia de sanidad- han decidido decretar un confinamiento, al igual que países vecinos como Francia.

Según los últimos datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas, solo la semana pasado se contagiaron en todo el país unas 570.000 nuevas personas con la covid.

En las últimas 24 horas, 274 personas murieron a causa de la enfermedad, y se registraron 24.405 nuevos positivos en pruebas de laboratorio.