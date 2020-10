Bélgica supera las 20.000 nuevas infecciones en una jornada

Bélgica superó el pasado martes las 20.000 nuevas infecciones por coronavirus registradas en un solo día, con 21.448 nuevos contagios en esa jornada, y registró entre el 21 y el 27 de octubre una media de 15.847 nuevos casos diarios, un aumento del 31 % en comparación con los siete días anteriores. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Bruselas, 31 oct (EFE).- Bélgica superó el pasado martes las 20.000 nuevas infecciones por coronavirus registradas en un solo día, con 21.448 nuevos contagios en esa jornada, y registró entre el 21 y el 27 de octubre una media de 15.847 nuevos casos diarios, un aumento del 31 % en comparación con los siete días anteriores.

Estas cifras, reportadas este sábado por el instituto de salud pública belga Sciensano, consolidan a Bélgica como el país más afectado de Europa por la segunda ola de coronavirus, que amenaza con colapsar el sistema sanitario en pocos días y alcanza ya tasas registradas por última vez en marzo y abril.

Entre el 21 y el 27 de octubre, una media de 90 personas al día fallecieron a causa de la covid-19, un aumento del 140 % frente al periodo anterior, de las cuales un promedio de 67 sucedieron en hospitales y 23 en residencias de ancianos.

Los ingresos hospitalarios, medidos entre el 24 y el 30 de octubre, llegaron a una media de 636 diarios (+ 59 %) para un total de 6.438 personas internadas en hospitales a causa de este virus, de las que 1.105 están en unidades de cuidados intensivos.

Las autoridades belgas ya han advertido que, de no revertirse la tendencia, las ucis llegarán a su máximo de capacidad, de en torno a las 2.000 camas, en los próximos días.

Con estas cifras,Bélgica ha registrado una incidencia acumulada de 1.701,2 casos de media por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más elevada de Europa.

Entre el 21 y el 27 de octubre se realizaron un total de 452.762 en una población de alrededor de once millones de personas, con una tasa media de positividad del 26,9%.

Bélgica anunció este viernes una batería de nuevas restricciones contra el coronavirus, entre ellas el cierre de todos sus comercios "no esenciales" hasta mediados de diciembre, con el objetivo de "evitar el colapso" de los servicios sanitarios.

Las medidas incluyen el cierre de negocios de profesiones de contacto no médicas, como las peluquerías y los centros de belleza, pero seguirán abiertos los supermercados y los negocios de comida a domicilio.

También se decidió el teletrabajo obligatorio siempre que sea posible y la prolongación de las vacaciones escolares de otoño, previstas para la próxima semana, hasta el 15 de noviembre.

No se prohíbe la movilidad en las puertas de un puente festivo, aunque se desaconsejan fuertemente los viajes no imprescindibles.

En cuanto a los contactos cercanos desaparece la regla actual de cuatro y solo se podrá invitar a una persona a la vez en casa, que será el único contacto cercano que se puede tener, mientras que en el exterior se podrá ver a hasta cuatro personas a la vez pero sin quitarse la mascarilla, y se podrá pasear y hacer ejercicio.