Aprobada, venta de Mets a multimillonario Steve Cohen

NUEVA YORK (AP) — La familia Wilpon quedó al borde de perder el control ejercido durante 34 años sobre los Mets de Nueva York, luego que los dueños de las Grandes Ligas votaron el viernes a favor de que el club sea vendido al administrador de fondos de cobertura Steve Cohen.

Veintiséis dueños se pronunciaron a favor de la venta, mientras que cuatro votaron en contra, dijo a The Associated Press una persona cercana a la reunión, quien solicitó el anonimato porque no se anunciaron los resultados pormenorizados. Cohen necesitaba la aprobación del 75% de los propietarios.

La transferencia que realizarían las familias Wilpon y Katz valúa la franquicia entre 2.400 y 2.450 millones de dólares, un récord para un equipo de béisbol, superando la venta de los Dodgers de Los Ángeles, realizada por Frank McCourt a Guggenheim Baseball Management en 2012 por 2.000 millones de dólares.

Probablemente, la venta de los Mets se cerrará en 10 días.

Cohen prometió inyectar unos 9,5 millones de dólares en pagos adicionales durante el receso entre campañas, para sus empleados afectados por la pandemia de coronavirus.

“Me honra el que los dueños de las Grandes Ligas hayan aprobado que yo sea el siguiente propietario de los Mets”, expresó Cohen mediante un comunicado. “Poseer un equipo es un gran privilegio y una responsabilidad asombrosa”.

Una entidad controlada por Cohen poseerá el 95% de la franquicia. Las familias Wilpon y Katz conservarán el 5% del equipo.

Sandy Alderson, ex gerente general de los Mets, volverá como presidente del equipo.

“Mi familia y yo somos fanáticos de los Mets de toda la vida, así que esto nos emociona de verdad”, dijo Cohen. “Dado que la agencia libre comienza el domingo por la noche, estaremos trabajando en busca de un cierre rápido”.

Cohen dijo que todos los empleados del club, incluidos los sindicalizados que dan mantenimiento al terreno, los guardias de seguridad y los ingenieros, verán restituidos sus salarios previos a la pandemia desde el domingo. Ello revertiría los recortes de entre 5 y 30% que se aplicaron en marzo.

Se calcula que el monto de la restitución rebasa los 7 millones de dólares.

Un fondo de ayuda temporal se abrirá el domingo y continuará operando hasta el día en que se inaugure la campaña para unos 1.000 empleados del Citi Field, quienes laboran para subcontratistas. Cada uno estará en condiciones de recibir 500 dólares mensuales, en un compromiso que totaliza unos 2,5 millones de dólares.

Cohen prometió “incrementar drásticamente" las donaciones por parte de la Mets Foundation y priorizar las causas sin fines de lucro en el área del Citi Field. Accedió a donar 17,5 millones de dólares a programas desarrollados por la ciudad de Nueva York para hacer entregas a pequeñas empresas de la zona.

Esa ayuda se distribuiría mediante la Corporación para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York.

Cohen hizo el anuncio en momentos en que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio comentó que la ciudad no se opondría a la venta. El ayuntamiento tenía el derecho de revisar la propuesta de transferencia del arrendamiento del Citi Field, donde los Mets han jugado desde 2009.

El grupo actual de propietarios de los Mets es encabezado por Fred Wilpon, su cuñado Saul Katz y su hijo Jeff Wilpon. Fred Wilpon, director de operaciones del equipo, cumplirá 84 años el 22 de noviembre, mientras que Katz tiene 81.

“Apreciamos las décadas de servicio de Fred a los comités de la liga y a las disposiciones para regular este deporte”, dijo el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado. “Steve aportará su pasión de toda la vida por los Mets a la dirección del club de su ciudad natal, y se le unirán dirigentes altamente respetados en el béisbol. Creo que Steve trabajará duro para conformar un equipo del que puedan enorgullecerse los seguidores de los Mets”

Cohen, de 64 años y presidente de Point72 Asset Management, compró originalmente una participación limitada de 8% en los Mets en 2012, por 40 millones de dólares.