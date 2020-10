Alemania.- El Parlamento de Alemania solicita un monumento conmemorativo para las víctimas polacas del nazismo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Parlamento alemán ha votado con una amplia mayoría este viernes solicitar al Gobierno la instalación de un monumento conmemorativo para las víctimas polacas de la Segunda Guerra Mundial en un lugar destacado de Berlín, para que se convierta en un "lugar de encuentro y discusión que reúna a alemanes y polacos".



240 parlamentarios han presentado este proyecto de ley, que ha sido aprobado en la cámara con votos de todos los grupos parlamentarios, excepto de la fuerza de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).



Según el diputado de AdF, esta iniciativa perpetua "la culpa y penitencia" alemana y "el mito de víctima" polaco, ha asegurado durante la sesión según recoge el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.



No obstante, el proyecto especifica que el memorial debería ser un "lugar de encuentro y discusión que reúna a alemanes y polacos", así como una contribución a profundizar las relaciones entre ambos países vecinos, por lo que el diseño será llevado a cabo por expertos de ambas nacionalidades.



Además, no solo sería "un gesto de reconciliación" para Polonia, sino una contribución al proceso de perfeccionamiento histórico y cultural", ya que "la conciencia histórica de la historia común constituye la base de las buenas relaciones", reza el texto presentado ante el Parlamento.



"Con el ataque a Polonia el 1 de septiembre de 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el terror contra civiles inocentes", ha incidido el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, durante su comparecencia en la sesión.



Otros congresistas han destacado el "sufrimiento particular de los polacos durante la era nazi", así como la petición de Hitler de "destruir por completo Polonia".



"El suelo polaco aún está empapado de la sangre de las víctimas de la locura racial de Hitler", ha concluido el secretario general de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU, por sus siglas en alemán), Paul Ziemiak.