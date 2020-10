Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

(+) MUNDO - El mundo cristiano celebra el Día de todos los Santos

América;

(+) Butler Township (Estados Unidos) - Trump encabeza mitines de campaña en tres ciudades de Pensilvania (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) FILADELFIA (Estados Unidos) - Mitin de campaña de Biden en la principal ciudad de Pensilvania (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) ESTADOS UNIDOS - Trump encabeza mitines de campaña en cinco estados clave (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

BOGOTÁ (Colombia) - FARC marcha hasta la capital de Colombia para protestar por asesinato de excombatientes (hasta el 1 de noviembre) (VIDEO)

DEPARTAMENTO DEL CAUCA , MUNICIPIO SILVA (Colombia) - Celebración el día los muertos por los indígenas Misak (hasta el 1 de noviembre) (FOTOS)

MACHU PICCHU (Perú) - Reabre el sitio arqueológico de Machu Picchu tras casi ocho meses de clausura por la pandemia (VIDEO)

CHOLULA (México) - Mexicans pay tribute to their deceased during the tradition Day of the Dead. (VIDEO)

(+) DUBUQUE (Estados Unidos) - Mitin de campaña de Trump en Iowa 18H00 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) HICKORY (Estados Unidos) - Mitin de campaña de Trump en Carolina del Norte 22H30 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

Europa;

IRLANDA - Cierre de casi todas las tiendas por la pandemia (hasta el 3 de diciembre) (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

CARDIFF (Reino Unido) - Cuarentena de dos semanas en Gales contra el coronavirus (hasta el 9 de noviembre) (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

MOLDAVIA - Elección presidencial 05H00 (VIDEO FOTOS)

PARÍS (Francia) - Investigación parlamentaria sobre el manejo de la pandemia (hasta el 31 de diciembre) (FOTOS VIDEO)

PARÍS (Francia) - Juicio contra 14 presuntos yihadistas por los ataques de enero de 2015 en París (hasta el 13 de noviembre) (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Juicio contra dos policías por la muerte del ex futbolista Dalian Atkinson (hasta el 12 de abril 2021)

CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - Ángelus del Papa en plaza San Pedro 10H00 (FOTOS)

Oriente Medio y África del Norte;

ARGEL (Argelia) - Referendum sobre una reforma constitucional (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

PEKÍN (China) - Semana de la Moda de China (VIDEO)

Deportes;

IMOLA (Italia) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grand Prix Emilia Romagna 2020, Grand Prix 12H10

ESTADOS UNIDOS - Temporada Regular de la Liga de Fútbol de Estados Unidos (MLS) (hasta el 8 de noviembre)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Temporada Regular de la NFL (hasta el 3 de enero 2021)

COCHABAMBA (Bolivia) - Fútbol: Copa Libertadores (hasta el 31 de diciembre) (FOTOS)

MADRID (España) - Ciclismo: World Tour 2020, Tour d'Espagne 2020 (hasta el 8 de noviembre) (INFOGRAFÍA)

LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2020

América;

ESTADOS UNIDOS - Último día de campaña en vísperas de le elección presidencial (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEO)

MÉXICO - Día de Muertos (FOTOS VIDEO)

Deportes;

PARÍS (Francia) - Tenis: ATP tour 2020, Rolex Paris Masters (hasta el 8) (FOTOS)

MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

América;

ESTADOS UNIDOS - Elecciones en EEUU (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEO)

(+) GRAND RAPIDS (Estados Unidos) - Mitin de campaña nocturno de último minuto de Trump en vísperas de las elecciones 03H30 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

JACKSON (Estados Unidos) - Votación en Mississippi sobre un nuevo diseño de bandera para reemplazar la confederada (VIDEO FOTOS)

África;

JARTUM (Sudán) - Reanuda jucio contra el expresidente Bashir (VIDEO FOTOS)

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

América;

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Entrada en vigor de la salida de EEUU del acuerdo de París sobre cambio climático (FOTOS)

WASHINGTON (Estados Unidos) - La Reserva Federal de Estados Unidos comienza una reunión de política monetaria de dos días (hasta el 5) (FOTOS INFOGRAFÍA)

Europa;

CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - Audiencia general del papa Francisco ante un público restringido 08H30 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TEL AVIV (Israel) - 25º aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin (VIDEO)

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2020

América;

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cifras semanales de desempleo 13H30

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

Oriente Medio y África del Norte;

(+) EL CAIRO (Egipto) - Segunda vuelta de elecciones legislativas (hasta el 8)

