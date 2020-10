71-72. El Barça revive en Vitoria

El alero estadounidense de Baskonia, Alec Peters (i), lanza ante el pivot del FC Barcelona, Nikola Mirotic, durante el partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga de baloncesto disputado este viernes en el pabellón Fernando Buesa de Vitoria. EFE/David Aguilar.

Vitoria, 30 oct (EFE).- El Barça revivió este viernes en Vitoria y superó al TD Systems Baskonia por 71-72, gracias a un parcial final de 0-11 que le dio el triunfo después de no dejar de creer en la victoria.

El equipo catalán estuvo 8 minutos sin anotar, pero entró en racha en los cuatro minutos finales y un tapón de Nikola Mirotic, que alcanzó los 27 puntos de valoración, rubricó el triunfo de los hombres de Sarunas Jasikevicius, que estuvieron por delante durante gran parte del envite.

El dúo local formado por Achille Polonara y Pierrià Henry se multiplicó para darle la vuelta al marcador, pero la reacción del Barça le llevó al triunfo final al aprovechar las pérdidas locales.

Los dos equipos cometieron numerosas imprecisiones en un arranque plagado de errores del que salió más airoso el Barça, que tuvo más energía en los primeros compases y contó con seis puntos consecutivos de Nikola Mirotic para establecer la primera renta significativa del choque, 10-15.

Pierrià Henry devolvió la moneda y el juego exterior del Baskonia entró en ebullición para recortar distancias, 19-20.

Entraron mejor los de Sarunas Jasikevicius en el segundo acto bajo la batuta de Nick Calathes, a quien le dio el relevo Thomas Heurtel, que también dirigió con acierto al equipo barcelonista, que estuvo comandado hasta por cuatro bases en diferentes momentos.

Los locales se apoyaron en Youssoupha Fall para seguir la estela de su rival, pero dos triples del base francés y Alex Abrines mantuvieron por delante al Barça, 37-39, gracias a que el Baskonia no aprovechó los tiros libres que lanzó en la primera mitad.

Dusko Ivanovic continuó utilizando un quinteto alto, como el que concluyó el segundo asalto, pero no logró superar la asfixiante defensa del Barça, que se aprovechó del rebote ofensivo para abrir una nueva brecha, 48-56.

El Baskonia ajustó la defensa y aprovechó los errores de los visitantes para sumar desde el tiro libre para acercarse y dejar todo abierto para el cuarto definitivo, 56-58.

Un parcial de 17-0 liderado por Achille Polonara dio la vuelta a la contienda en el arranque del último cuarto para colocar un 69-58.

Los primeros puntos de los barcelonistas llegaron con un triple de Alex Abrines, después de estar casi 8 minutos sin anotar, y el Barça despertó para devolver el parcial al Baskonia, 0-11, y cimentar el triunfo del conjunto catalán (71-72), que rubricó Mirotic con un tapón tras una bandeja de Pierrià Henry.

- Ficha técnica:

71 - TD Systems Baskonia (19+18+19+15): Vildoza (8), Dragic (15), Giedraitis (4), Polonara (14) y Jekiri (10) -cinco inicial-, Henry (8), Sedekerskis (1), Diop (-), Fall (11), Peters (-) y Kurucs (-).

72 - Barça (20+19+19+14): Hanga (5), Higgins (2), Abrines (10), Smits (2), Davies (12) -cinco inicial-, Bolmaro (3), Heurtel (5), Oriola (4), Kuric (9), Mirotic (18) y Calathes (2).

Árbitros: Luigi Lamonica (Italia), Uros Nikolic (Serbia) y Saso Petek (Eslovenia). Eliminaron por faltas personales al local Jekiri (min. 40) y al visitante Davies (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.