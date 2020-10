Zverev confirma su futura paternidad y rechaza las acusaciones de maltrato

El tenista alemán Alexander Zverev. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Berlín, 30 oct (EFE).- El tenista alemán Alexander Zverev confirmó a través de las redes sociales que está esperando un hijo con su exnovia, la modelo Brenda Patea, al tiempo que rechazó, en el mismo mensaje, las acusaciones de maltrato vertidas en su contra por otra expareja, Olga Sharypova.

"Estoy muy feliz con el niño. Aunque Brenda y yo ya no estemos juntos, mantenemos una buena relación y asumiré mi responsabilidad como padre", dijo y agregó que tanto él como la modelo se ocuparán "juntos" de esa "personita que se está formando".

El miércoles la revista "Gala" publicaba las declaraciones de Patea en las que aseguraba estar esperando un hijo de Zverev y estar en la vigésima semana de embarazo.

Zverev y Patea se separaron en agosto pasado tras una relación que duró un año.

La ruptura no se debió al embarazo, aseguró Patea, quien precisó que la pareja ya estaba en crisis antes por tener "distintas visiones de la vida".

En el mismo mensaje difundido por Zverev sobre su futura paternidad, el tenista se refiere a las "acusaciones insostenibles" por parte de Sharipova aparecidas en los medios y que asegura le "ponen triste".

"Nos conocemos desde niños y hemos vivido juntos muchas cosas. Lamento mucho que haga estas declaraciones, porque las acusaciones simplemente no se corresponden con la realidad. Tuvimos una relación, pero que acabó hace mucho".

Agregó no poder explicarse la razón por la cual su ex vierte ahora estas acusaciones en su contra y expresó su esperanza de que ambos encuentren la manera "volver a tratarse de manera sensata y respetuosa".

Sharypova se había referido en las redes sociales a un supuesto incidente durante el Abierto de Estados Unidos en agosto del año pasado.

Según la mujer, Zverev intentó ahogarla con una almohada y trató de impedir que se fuera.

Finalmente salió corriendo, descalza y con un teléfono, precisó Sharypova, quien además asegura que éste no fue el único episodio violento durante su relación con el tenista.