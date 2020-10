Wall Street cae por desplome de tecnológicas y espiral de casos de COVID

FOTO DE ARCHIVO. La puerta 11 Wall St. de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) se ve en Nueva York, Estados Unidos. 26 de junio de 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) - Los índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja el viernes, poniendo fin a la peor semana de Wall Street desde el desplome de marzo, ya que las pérdidas de los pesos pesados de la tecnología, un aumento récord de los casos de coronavirus y el nerviosismo por las elecciones presidenciales ahogaron la confianza de los inversores.

* La pandemia llevó a los hospitales de Estados Unidos al borde de su capacidad y los casos de coronavirus superaron los 9 millones, mientras que la perspectiva de una mayor restricción de la actividad en Europa suscitó preocupación por la recuperación económica.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 157,51 puntos, o un 0,59%, a 26.501,6 unidades, el S&P 500 perdió 40,15 puntos, o un 1,21%, a 3.269,96 unidades y el Nasdaq Composite bajó 274 puntos, o un 2,45%, a 10.911,59 unidades.

* En la semana, el Dow Jones restó 6,5%, el S&P retrocedió un 5,6% y el Nasdaq cedió un 5,5%. En el mes, el Dow descendió un 4,6%, el S&P perdió un 2,8% y el Nasdaq bajó un 2,3%.

* El índice de volatilidad CBOE se mantuvo justo por debajo de un máximo de 20 semanas, una señal de nerviosismo de antes del último fin de semana previo a las elecciones del martes.

* "Estamos a dos sesiones del día de las elecciones y la gente quiere asegurarse de que no está completamente desprevenida", dijo Pete Santoro, un gestor de cartera de acciones de Columbia Threadneedle que tiene su sede en Boston.

* El S&P 500 ha caído alrededor del 8,9% desde que tocó un máximo histórico a inicios de septiembre, en un repunte impulsado por las grandes tecnológicas, cuyos resultados trimestrales no cumplieron con expectativas muy optimistas.

* Apple Inc se derrumbó tras registrar la mayor caída de ventas trimestrales del iPhone en dos años debido al lanzamiento tardío de los nuevos teléfonos 5G. Amazon.com Inc retrocedió después de que pronosticó un aumento de los costos relacionados con COVID-19, mientras que Facebook Inc cayó bruscamente al advertir de un 2021 más difícil.

* "Hay una gran venta de esos grandes nombres de la tecnología porque no estuvieron a la altura de la publicidad y la gente está realmente preocupada por las elecciones de la próxima semana", dijo Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners en Pittsburgh.

* El presidente republicano Donald Trump ha estado constantemente a la zaga de su rival demócrata Joe Biden en los sondeos nacionales durante meses, pero las encuestas han mostrado una carrera más reñida en los estados más competitivos que podrían decidir la elección.

(Editado en español por Carlos Serrano)