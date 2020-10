VÍDEO: Fútbol.- Simeone: "Joao está en muy buen momento y ojalá pueda tener regularidad"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado el "muy buen momento" que atraviesa Joao Félix y ha deseado que "ojalá pueda tener la regularidad que hace que los jugadores crezcan", añadiendo que en su cuerpo técnico tienen "muy claro" lo que esperan del portugués.



"De Joao he hablado un montón de veces y lo he explicado en todas las conferencias de prensa. Es muy importante para nosotros, está en muy buen momento y ojalá pueda tener la regularidad que hace que los jugadores crezcan y se posicionen en lugares importantes. Tenemos muy claro lo que necesitamos de Joao y está claro que hay un crecimiento", valoró Simeone ante la prensa.



En cuanto a la situación física de Sául Níguez, el argentino recordó que él no es "médico para hablar de lesiones musculares". "Soy entrenador. Sául todavía no está al cien por cien. Está creciendo y, por lo que me comentó, imagino que podrá estar disponible en el partido en Rusia. Ojalá pueda volver lo más rápido posible porque lo necesitamos", deseó.



A nivel colectivo, el 'Cholo' reconoció que aún necesitan seguir progresando. "Seguro que tenemos que mejorar porque nuestra fortaleza siempre ha sido tener un bloque fuerte, pero está claro que también estamos creciendo en otros aspectos y eso siempre genera la famosa manta, que es un poco más corta por aquí o por allá... Necesitamos arreglarlo y equilibrar la situación", pidió.



Antes de visitar a Osasuna, un rival "completo, duro y con seguridad en lo que hace", el argentino descartó hablar de posibles fichajes. "En este momento con la cantidad de partidos que tenemos dando vueltas, son siete en 21 días, nos ocupamos absolutamente del equipo", indicó.



Por último, analizó la adaptación al equipo de Lucas Torreira. "En los cuatro partidos que lleva aquí, ha jugado dos de titular y dos entrando en el segundo tiempo. Es un jugador que nos va a servir y nos va a dar mucho. Tiene muchas ganas de insertarse dentro del equipo y está participando. Vamos a necesitar a todos porque le campeonato va a ser duro", finalizó.



