Víctor Janeiro y Beatriz Trapote desvelan el nombre que han elegido para su hija

03/07/2015 Imagen de archivo de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Víctor Janeiro y Beatriz Trapote están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Felices, con sus dos hijos, esperan la llegada de su tercer bebé, una chica muy deseada por la periodista y el torero, con la que terminaran de formar la familia que siempre habían deseado. En este momento de pandemia y de restricciones en todo el mundo, el matrimonio ha decidido apostar por abrir sus propios negocios y es lo que ha ocurrido hoy en Dos Hermanas, donde el torero ha abierto una heladería.



Con una sonrisa de oreja a oreja los dos han confesado la alegría del momento y Víctor ha explicado que es un momento muy complicado para abrir un negocio, pero eso no hace quitarle el sueño de seguir adelante: "Viendo como estaba la situación no es fácil, es de valientes, siempre con la misma ilusión que se hacen todas las cosas, pero esperamos que esto dure y que sigamos abriendo cosas como esto".



Los dos han hablado del momento tan especial que están viviendo con el futuro nacimiento de su primera hija y nos han confesado el nombre que han decidido ponerle: "Mira yo dije que quería un nombre que empezara por 'b' porque seguiría mi línea, estuve buscando y me dieron muchas opciones y entre ellas, nos hemos quedado con el nombre de Brenda. Es un nombre original significa valiente y fuerte como una espada y creo que en momentos en los que estamos de pandemia y de lucha pues yo creo que nuestra niña nos tiene que acompañar".



Y es que como bien hemos explicado, es uno de los peores momentos para arriesgarse a abrir en un negocio, peor aún así ha tenido el apoyo de todos los miembros de su familia y en especial, de su madre: "Mi madre ha sido madre de valiente, la verdad que muy bien gracias a dios, siempre nos apoya". Lo que refleja la buena relación que tiene Carmen Bazán con él y con su mujer.