Venezuela.- Maduro asegura que España es el "epicentro de la conspiración" contra Venezuela

06/07/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este jueves que Madrid se convertirá en "el epicentro de la conspiración contra Venezuela", después de acoger al líder opositor Leopoldo López, quien asegura "pretende generar violencia", por lo que pide al Gobierno español "tomar cartas en el asunto".



Maduro ha considerado en una aparición en la televisión pública venezolana que existe una parte de la oposición que "no es verdaderamente democrática y pacífica", liderada por "un psicópata como Leopoldo López", que instiga a "la guerra y la violencia".



"Tengo que denunciarlo públicamente", ha continuado el mandatario, "me llega información de primera fuente, que Leopoldo López ha llegado a España y ha convocado una reunión de sus jefes políticos que están en el exterior y les ha dicho que va a tener un discurso llamando a elecciones".



Aunque según Maduro, López busca una "guerra" desde España.



"El Gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto, lo que no hicieron cuando tenían a este terrorista asilado como 'huésped' en la embajada", ha reclamado, ya que "desde allí se organizaron los atentados para matarme, la violencia que derrotamos y la violencia en este mes de octubre que no lograron activar".



"¡Ojalá haya respuesta positiva del Gobierno español!", ha concluido el dirigente.



Estas declaraciones se producen el mismo día en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España haya presentado una protesta formal ante el Gobierno de Nicolás Maduro ante los "insultos" dirigidos al embajador español, Jesús Silva, después de que el opositor Leopoldo López huyese de la residencia del embajador de España en Venezuela.



La marcha de Leopoldo López, que se encontraba acogido en la residencia de la Embajada de España desde el 30 de abril de 2019, motivó una dura reacción del ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, que acusó a España de estar implicada en la "fuga ilegal de un peligroso delincuente".



Además, una vez que López llegó a España y se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Maduro tildó al jefe del Ejecutivo español de "desinformado", a López de "golpista" y "terrorista" y al embajador de "colonialista", "racista" e "imperialista".