Uruguay busca reactivar sector turístico con estímulos a empresas y usuarios

El ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, habla hoy durante una conferencia de prensa en la que anunció medidas especiales y beneficios económicos para el sector turístico durante la próxima temporada de verano austral, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 29 oct (EFE).- Reducción del IVA y estímulos para la contratación de personal entre diciembre próximo y abril de 2021 son algunas de las medidas más destacadas con las que el Gobierno de Uruguay pretende reactivar el sector turístico en la temporada estival que se avecina, según se anunció este jueves.

En una rueda de prensa celebrada en la Torre Ejecutiva de Montevideo, el ministro uruguayo de Turismo, Germán Cardoso, enumeró la batería de medidas que componen el denominado "plan verano" y que fueron coordinadas con el presidente, Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, los dos últimos también presentes.

"Vamos a tener temporada de verano, ajustados a una nueva normalidad, tomando prevenciones y protocolos, pero el Gobierno da la certeza de que vamos a tener temporada de verano", declaró el titular de la cartera de Turismo.

Entre las medidas que se aplicarán desde diciembre próximo hasta el 4 de abril de 2021 (domingo de Semana de Turismo o Semana Santa), detalló que la hotelería no tendrá IVA, habrá un descuento del 9 % de IVA en gastronomía y alquiler de autos y las empresas recibirán un recorte en los aportes por trabajador contratado de 8.000 pesos (186,8 dólares).

En opinión de Cardoso, estos estímulos son "tanto de alivio en los costos y tributos de los comerciantes y operadores del sector turístico como beneficios y descuentos para los consumidores".

No obstante, agregó que el Gobierno aún debe dialogar con el sector privado para que haga "el mayor de los esfuerzos" y así lograr que el turismo interno pueda paliar este verano la ausencia de visitantes del exterior.

En ese sentido, Delgado recordó que este será un verano "de fronteras cerradas", como anunció el mandatario la semana pasada, y que, por tanto, con estas medidas se trata de que el sector turístico uruguayo pueda "asegurar la temporada posible".

Respecto a la posibilidad de que los uruguayos puedan viajar a hacer compras a Argentina, aprovechando la ventaja cambiaria y la apertura de fronteras del país vecino -si bien solo para traslados en barco o avión, no por carretera-, el secretario de la Presidencia dijo que "el Gobierno desaconseja utilizar ese mecanismo".

"Todo el mundo es libre y, en el uso responsable de la libertad, puede hacer cada uno lo que quiera; el Gobierno va a hacer lo que tenga que hacer", indicó en alusión a la obligatoriedad de hacerse un PCR al entrar en Uruguay, guardar cuarentena, firmar declaración jurada y la posibilidad de ser multado por incumplimiento.

Este jueves, Uruguay superó los 3.000 casos desde el inicio de la pandemia. Según los datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los primeros casos, se han registrado 3.044 positivos (483 activos) y 57 fallecieron.