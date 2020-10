Un argentino, dos colombianos y un ecuatoriano sacan ventaja en la ida

El jugador Oscar Vidal Noguera (d) de Sportivo Luqueño disputa un balón con Francisco Pizzini (i) de Defensa y Justicia, el 28 de octubre de 2020, en un partido de la Copa Sudamericana entre Sportivo Luqueño y Defensa y Justicia en el estadio Luis Alfonso Giagni en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Bogotá, 29 oct (EFE).- El argentino Defensa y Justicia, los colombianos Deportivo Cali y Junior así como el ecuatoriano Emelec ganaron a domicilio y sacaron la mejor ventaja en los partidos de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana en los que también hubo buen rédito de los chilenos.

Los 16 encuentros disputados dejaron, además de las cuatro victorias visitantes, siete obtenidas por los conjuntos locales y cinco empates, lo que demuestra lo pareja que comenzó esta ronda de la competición.

El que solamente hubiera una goleada, la del chileno Coquimbo Unido por 3-0 sobre el venezolano Estudiantes de Mérida, reafirma el equilibrio de fuerzas.

Emelec, el único ecuatoriano en el torneo, mantuvo el buen momento con el que inició su recorrido en febrero y se llevó un botín de tres puntos en su visita al Unión de Santa Fe argentino.

En total se anotaron 30 tantos para un promedio de 1,9.

Los duelos de vuelta que decidirán los 16 equipos clasificados a los octavos de final se jugarán entre el 3 y el 5 de noviembre.

Estos son otros hechos destacados en los enfrentamientos de ida:

1. LOS DE LA LIBERTADORES DECEPCIONAN, EXCEPTO DOS

De los diez equipos de la Copa Libertadores que pasaron a jugar la Sudamericana solamente resultaron vencedores el Defensa y Justicia, que se impuso por 1-2 al Sportivo Luqueño paraguayo, y el Junior de Barranquilla, que lo hizo por 0-1 frente al Plaza Colonia uruguayo.

La Universidad Católica chilena, el Peñarol uruguayo y el Deportes Tolima colombiano apenas empataron, mientras el Sao Paulo brasileño, el Atlético Tucumán argentino y los venezolanos Estudiantes de Mérida y Caracas así como el Bolívar boliviano fueron derrotados.

2. LOS CHILENOS ILUSIONAN

Dos victorias, dos empates y solo una derrota es el saldo de los cinco clubes chilenos en el certamen. Además de la goleada del Coquimbo Unido, también ganó el Audax Italiano, por 2-1 ante el Bolívar.

La Católica igualó 0-0 en los pagos del Sol de América paraguayo, mismo marcador de Unión La Calera como local contra el Tolima. El único que mordió el polvo fue el Huachipato.

3. CINCO URUGUAYOS Y SOLO UN TRIUNFO

Los cinco equipos charrúas presentes en esta fase del torneo no marcaron la diferencia porque solo uno ganó, el Fénix, por 3-1 ante el Huachipato chileno.

A domicilio, Peñarol igualó 0-0 con el Vélez argentino, Liverpool empató a un gol frente al Sport Huancayo peruano y el River Plate lo hizo por el mismo tanteador con el Atlético Nacional colombiano, mientras en casa el Plaza Colonia cayó ante el Junior de Barranquilla.

4. VASCO DA GAMA SACÓ LA CARA POR BRASIL

Solo hubo una victoria brasileña en la tanda de ida de la segunda fase, la que logró el Vasco da Gama por 1-0 ante el Caracas. El Sao Paulo cayó por 3-2 en los predios del Lanús argentino y el Bahía, por la mínima diferencia en su visita al Melgar peruano.

5. LA VIGENCIA DEL CUARENTÓN SAND

El delantero argentino José Sand, de 40 años, confirmó su vigencia y anotó dos de los tres goles del Lanús en el triunfo por 3-2 frente al Sao Paulo, con los que ya está en la parte alta de la tabla de artilleros.

Los dos que comparten el primer puesto en esta clasificación son el brasileño Gilberto, del Bahía, y el argentino Rodrigo Holgado, del Audax Italiano, cada uno con tres anotaciones.

= Resultados de los partidos de ida de la segunda fase:

29.10:

Coquimbo Unido (CHI) 3-0 Estudiantes de Mérida (VEN)

Sol de América (PAR) 0-0 Universidad Católica (CHI)

Unión (ARG) 0-1 Emelec (ECU)

Independiente (ARG) 1-0 Atlético Tucumán (ARG)

Melgar (PER) 1-0 Bahía (BRA)

Plaza Colonia (URU) 0-1 Junior de Barranquilla (COL)

28.10:

Atlético Nacional (COL) 1-1 River Plate (URU)

Fénix (URU) 3-1 Huachipato (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR) 1-2 Defensa y Justicia (ARG)

Millonarios (COL) 1-2 Deportivo Cali (COL)

Vasco da Gama (BRA) 1-0 Caracas (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) 0-0 Peñarol (URU)

Lanús (ARG) 3-2 Sao Paulo (BRA)

27.10:

Audax Italiano (CHI) 2-1 Bolívar (BOL)

Sport Huancayo (PER) 1-1 Liverpool (URU)

Unión La Calera (CHI) 0-0 Deportes Tolima (COL)

Gabriel Briceño Fernández