Ucrania.- El presidente de Ucrania remite al Parlamento una ley para cesar a los jueces del Tribunal Constitucional

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha remitido al Parlamento un proyecto de ley para cesar a los jueces del Tribunal Constitucional y ha solicitado a los parlamentarios que recuperen la legislación anticorrupción que el alto tribunal ha derogado esta semana.



El mandatario ucraniano ha dicho que las decisiones del Constitucional son "inútiles" y ha acusado a los jueces de haber incurrido en un conflicto de intereses. El Parlamento tiene previsto reunirse la próxima semana aunque todavía no ha fijado una fecha para debatir la propuesta de ley remitida por el mandatario ucraniano, según informa Bloomberg.



El Gobierno ucraniano están intentando conseguir la aprobación de la concesión de la siguiente fase de un préstamo de 5.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un momento en el que la pandemia de coronavirus está afectando cada vez más al país.



Las autoridades ucranianas mantienen que el acuerdo para la siguiente fase del préstamo del FMI se podrá alcanzar para finales de año aunque la situación de la lucha contra la corrupción y de la independencia del Banco Central podrían suponer un obstáculo para ese objetivo. En este contexto, la derogación de la legislación anticorrupción podría llegar a poner el acuerdo de exención de visados con la Unión Europea.



El jueves, el presidente aseguró que las decisiones del Tribunal Constitucional "amenazan la seguridad nacional" y advirtió de que si el país podría quedarse sin dinero. "No tendremos dinero. No tendremos apoyo. Tendremos un gran agujero en el presupuesto", subrayó.