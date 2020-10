Twitter bloquea a un alto cargo del Gobierno Trump por mensaje sobre el muro

En la imagen, el director interino de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE.UU., Mark Morgan. EFE/Shawn Thew/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 29 oct. (EFE).- Twitter bloqueó durante veinte horas la cuenta del director interino de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE.UU., Mark Morgan, por un mensaje que este compartió en que dijo que el muro fronterizo con México evita que pandilleros y depredadores sexuales entren al país.

Morgan, que este jueves se desplazó junto a otros altos cargos del Gobierno que preside Donald Trump a la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, para celebrar la construcción de 400 millas de la valla fronteriza con México, denunció el bloqueo en la propia red social, una vez este le fue levantado.

"De regreso a la red después de que Twitter me bloquease por unas 20 horas. La censura de Twitter debería enojar a todos los estadounidenses. Twitter no solo impidió que yo compartiese mensajes, sino que también impidió que tú conocieses la verdad", escribió el director interino de la CBP.

El mensaje original compartido el miércoles y que llevó a Twitter a bloquear la cuenta decía lo siguiente: "Seguimos construyendo muro nuevo cada día. Cada milla nos ayuda a prevenir que pandilleros, depredadores sexuales y drogas entren al país. Es un hecho, los muros funcionan".

La publicación digital The Federalist consiguió capturas de pantalla de la cuenta de Morgan en las que Twitter le indica que esta ha sido bloqueada por violar su normativa comunitaria.

En concreto, la red social alega que este promovió la violencia, amenazó o acosó a otras personas "en base a su raza, etnia, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, disminución, o enfermedad grave".

En otra respuesta después de que su cuenta fuese reactivada, Morgan acusó a Twitter de estar "fuera de sí" en su sesgo contra la Administración que dirige Donald Trump, de practicar una "censura evidente" y de atacar la libertad de expresión.

Jack Dorsey, consejero delegado de la empresa, fue el blanco de críticas y acusaciones por parte de legisladores republicanos el miércoles, cuando fue llamado a declarar ante el Senado precisamente por la censura en la red social y en concreto por su decisión de prohibir un artículo contrario a Joe Biden publicado por el New York Post.