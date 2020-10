Turquía.- Condenadas 27 personas a penas de cárcel en un caso relacionado con un cargamento de armas a rebeldes en Siria

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Turquía ha condenado este jueves a penas de cárcel en relación con un caso sobre el traslado de armas a rebeldes sirios por parte de los servicios de Inteligencia (MIT), entrega que salió a la luz después de que los camiones fueran interceptados e inspeccionados cerca de la frontera.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, entre los sentenciados hay once personas acusadas de mantener lazos con el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Ankara achaca el intento de golpe de Estado de julio de 2016.



Asimismo, entre los condenados --que han recibido penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua-- hay un antiguo general, si bien no han trascendido las identidades de los acusados. El tribunal ha absuelto a otros 23 acusados en el caso.



Las sentencias han llegado dos semanas después de que la Fiscalía turca reclamara una pena de entre 22 y 35 años de cárcel contra el periodista Can Dundar, acusado de espionaje en el caso debido a que el diario que dirigía, 'Cumhuriyet', publicó las informaciones sobre la interceptación del envío.



Dundar, quien reside en Alemania desde 2016, rechazó los cargos. "Soy un espía tan novato que publiqué los datos de Inteligencia que recibí en la portada del periódico que dirijo en lugar de dárselo en secreto a los servicios (de Inteligencia) extranjeros", ironizó a través de su cuenta en Twitter.



Dundar, antiguo redactor jefe del diario 'Cumhuriyet' declarado como fugitivo y cuyos bienes han sido congelados, hacer frente a diversos cargos en Turquía, incluidos los de apoyo a una organización terrorista. Asimismo, ha sido condenado por desvelar secretos de Estado en relación con la información sobre los camiones trasladados por el MIT a grupos armados islamistas en Siria.



El convoy fue detenido en enero de 2014 en una provincia meridional de Turquía y fuerzas locales descubrieron un cargamento de armas y municiones, a pesar de que la ley de Seguridad Nacional turca prohíbe dicha inspección.



El Gobierno turco acusó a seguidores de Gulen en las instituciones judiciales y de seguridad de ordenar el registro de los camiones de forma ilegal, recalcando que transportaban "ayuda humanitaria a los turcomanos" en Siria.



Las autoridades turcas han detenido a miles de personas desde entonces por sus presuntos lazos con el clérigo, antiguo aliado del presidente, Recep Tayyip Erdogan. Gulen ha rechazado las acusaciones de Ankara y ha negado estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.