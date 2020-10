Trump promueve relación con AMLO en llamado a votantes hispanos

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, alabó su relación con el líder mexicano Andrés Manuel López Obrador y se jactó de que el vínculo entre los dos países está “mejor que nunca”, en un esfuerzo de último minuto para ganarse a los votantes hispanos antes de las elecciones de la próxima semana.

Trump, quien ganó el cargo en 2016 con la promesa de bloquear la inmigración de México y actualmente está detrás de su oponente demócrata, Joe Biden, en las encuestas, escribió que su reelección beneficiaría a los mexicanos. México se beneficia “cuando la economía de Estados Unidos es fuerte y cuando Estados Unidos es respetado en el mundo”, dijo en una entrevista escrita publicada el viernes en el diario mexicano El Universal.

La estrategia de cortejar a los votantes latinos demostrada en la entrevista marca un cambio con respecto al pasado. En lugar de burlarse de los inmigrantes ilegales para provocar un impulso electoral, con solo unos días para el final, Trump ahora está tratando de enganchar a los mismos votantes que había rechazado antes utilizando el periódico mexicano para tratar de recortar la ventaja de Biden entre los votantes hispanos.

AMLO + Trump

El multimillonario entabló una relación sorprendentemente estrecha con el izquierdista AMLO, un veterano activista que se ganó su fama promoviendo los derechos indígenas en su rural estado natal de Tabasco. En la entrevista, Trump habló sobre su trabajo en la frontera con López Obrador y calificó su relación de “increíble”.

AMLO, quien escribió un libro de tono duro llamado “Oye, Trump” antes de ganar las elecciones en 2018, desde entonces ha aceptado las demandas del líder de frenar la inmigración, desplegando su Guardia Nacional para evitar que los centroamericanos crucen la frontera sur de México. A cambio, México ha evitado los tipos de aranceles que Trump impuso a otros competidores comerciales de EE.UU. AMLO se reunió con el republicano en la Casa Blanca en julio; esa reunión se destacó en un anuncio de campaña de Trump en agosto.

En la entrevista, Trump señaló el nuevo acuerdo comercial de América del Norte que dio pie a esa reunión de julio –el T-MEC– como una victoria. “Reemplazamos el TLCAN, uno de los peores acuerdos comerciales de todos los tiempos, con el T-MEC, que es el mejor acuerdo comercial de la historia”, escribió.

En 2015, durante su campaña anterior, Trump llamó a los inmigrantes mexicanos “violadores”. En el cargo, intensificó las redadas de inmigración, amenazó con retirar el financiamiento de las ciudades santuario e hizo cumplir las separaciones familiares en la frontera.

Pero en la campaña presidencial de 2020, ha suavizado su retórica. Y en la entrevista de El Universal, justificó su postura migratoria de línea dura diciendo que cualquier cosa menos restrictiva no es justa para los propios inmigrantes indocumentados, que enfrentan peligros horribles en su viaje a Estados Unidos.

“Ningún presidente ha hecho más para acabar con el tráfico de personas y el contrabando, y voy a seguir luchando hasta que pongamos a los traficantes y contrabandistas fuera del negocio”, escribió.

El trabajo conjunto de los dos países en la gestión de la frontera resultó crucial en la lucha contra el coronavirus, agregó. “Si la pandemia nos demostró algo, es la importancia de que una nación controle sus propias fronteras”, escribió. “Hemos logrado mantener nuestra frontera de 3.200 kilómetros abierta al comercio y otras actividades esenciales todo el tiempo, protegiendo nuestras economías y permitiendo que crucen comida y otros artículos básicos”.

Las prioridades para la relación entre Estados Unidos y México son la migración, la trata de personas, la seguridad y el comercio, dijo Trump en la entrevista. Ambos países volvieron a crecer en el tercer trimestre de 2020, con una fuerte demanda estadounidense impulsando el sector manufacturero de México.

Voto hispano

El artículo en El Universal es parte de un esfuerzo más amplio de última hora por parte de la campaña de Trump para obtener votos antes del 3 de noviembre.

Trump aparece nueve puntos por detrás de Biden en el promedio de encuestas nacionales de FiveThirtyEight, pero está mucho más lejos entre la población hispana, que comprende el 13,5% del electorado. La encuesta Latino Decisions, que se especializa en sondear a votantes hispanos y realiza sus entrevistas en inglés y español, muestra que el demócrata lidera por 68% a 25% entre los posibles votantes hispanos a nivel nacional.

Ambos candidatos están gastando mucho en estados con grandes poblaciones hispanas (Arizona, Nevada, Texas y Florida) en este ciclo. Entre ambos han puesto US$16 millones en anuncios televisivos en español. No obstante, la campaña de Biden ha gastado más del doble que la de Trump en anuncios en español y se ha dirigido a comunidades hispanas más pequeñas en lugares como Charlotte, Carolina del Norte y Filadelfia, Pensilvania.

“Sabemos que nuestro camino hacia la victoria incluye ganar estados clave que tienen poblaciones significativas” de votantes latinos, y “no podemos ganar sin el voto latino en estos estados”, dijo la subdirectora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en una llamada con periodistas.

El miércoles, Trump hizo un llamamiento a los votantes latinos en un mitin en Phoenix, prometiendo promulgar políticas que llamó “El Plan del Sueño Americano”, el cual dijo crearía 2 millones de puestos de trabajo para ellos y 500.000 negocios de propiedad latina. En la entrevista de El Universal afirmó que Biden promulgaría políticas de izquierda similares a las que llevaron a Venezuela y Cuba “a la ruina”.

No está claro cuándo respondió al periódico, que señaló que la entrevista “fue formulada” antes de que las autoridades estadounidenses arrestaran al exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos por cargos de narcotráfico a mediados de octubre.

Nota Original:Trump Talks Up His AMLO Ties in Bid to Trim Biden’s Latino Lead

©2020 Bloomberg L.P.