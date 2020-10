Total dice que su negocio va bien con petróleo a US$40

(Bloomberg) -- Total SE continuó sobrellevando las dificultades en la industria del petróleo y registró beneficios en el tercer trimestre que superaron la estimación más alta de los analistas, redujo la deuda y mantuvo un dividendo generoso.

No obstante, el gigante energético francés, que ha obtenido mejores resultados que sus rivales durante la severa recesión causada por el coronavirus, dio algunos motivos para la preocupación. La compañía se jactó de su resistencia al petróleo a US$40 en una semana en la que los precios cayeron por debajo de ese nivel a medida que se desataba la segunda ola de la pandemia.

El mercado del petróleo sigue siendo incierto y depende de la velocidad de la recuperación global, dijo Total. No obstante, los resultados de la compañía fueron un punto brillante en una industria poco prometedora. La utilidad neta ajustada del grupo en el tercer trimestre fue de US$848 millones, un 72% menos que el año anterior, pero muy por encima de la estimación media de los analistas de US$478 millones.

“El grupo se benefició durante el tercer trimestre de un entorno más favorable, con un petróleo a más de US$40 por barril gracias a la fuerte disciplina de la OPEP+ y la recuperación de la demanda de productos derivados del petróleo para el transporte por carretera”, dijo el líder ejecutivo de Total, Patrick Pouyanne, en un comunicado el viernes.

En lo que va de semana, los competidores europeos de Total, Repsol SA y BP Plc, obtuvieron pequeñas ganancias, mientras que la italiana Eni SpA y OMV AG, de Austria, dijeron que perdieron dinero en el trimestre.

Royal Dutch Shell Plc también informó beneficios mejores a lo esperado pero la compañía está teniendo dificultades para igualar el atractivo de su rival francés ante los inversores después de reducir su dividendo en abril. Total es la única gran petrolera europea que no ha introducido cambios en los pagos este año.

La relación deuda neta/capital de Total era del 22% el 30 de septiembre, frente al 23,6% tres meses antes y muy por debajo del nivel de muchos de sus competidores. El flujo de efectivo ajustado a la deuda fue de US$4.300 millones, un 41% menos que el año anterior.

La mayor parte de las ganancias de la compañía se generaron con la producción de petróleo y gas y las ventas de gasolina en las estaciones de servicio. El negocio de gas natural licuado de Total se vio afectado por la caída de los precios y sus refinerías registraron pérdidas debido a la débil demanda, especialmente en combustible para aviones.

Para capear la continua recesión, Total redujo su pronóstico de gasto de capital neto para este año en US$1.000 millones, a menos de US$13.000 millones. También dijo que superará su objetivo de ahorro de US$1.000 millones para gastos operativos.

