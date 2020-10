Tom Brusse y Sandra Pica demuestran que no llevan nada bien la presión de la prensa

28/10/2020 Tom Brusse ha mostrado su peor cara con la prensa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de posar en la portada de la revista "Lecturas", el concursante de "La isla de las tentaciones" muestra su peor cara



MADRID, 29 (CHANCE)



Situados en el punto de mira tras su polémico paso por "La isla de las tentaciones", Tom Brusse y Sandra Pica ya pasean su amor por las calles de la capital sin esconderse. A pesar de su comentada ruptura con Melyssa Pinto, el marroquí ha rehecho su vida en poco tiempo al lado de su 'tentación', ya que juntos han protagonizado una polémica entrevista en la que aseguran que Melyssa les amenazaba con quitarse la vida si Tom no hablaba con ella.



Sin entender del todo la presión mediática a la que se han visto sometidos a la salida de la isla, Tom no se tomó nada bien la presencia de los fotógrafos en su día a día con Sandra. Sacando su lado menos amable, el empresario probó todo tipo de maniobras para eludir las preguntas sobre cómo está su relación ahora con la que iba a ser su mujer.



- CHANCE: Te quería preguntar por la entrevista que habéis dado.



- TOM: No lo sé, yo no me llamo Tom.



- CH: Sandra qué tal estás, has dicho que Melyssa llamaba más de cuarenta veces.



- SANDRA: Si ya lo habéis leído, ya está. Yo ya he dicho lo que tenía que decir y no tengo nada más que añadir.



- CH: ¿Cómo estás con Tom?



- SANDRA: Muy bien, muy feliz, intentando estar tranquilos y pasando de todo.



- CH: ¿Cómo te parece este mundo, un poco pesado?



- SANDRA: No, a mí me da igual, sigo haciendo mi vida igual, sigo saliendo de casa. Por el momento estamos en Madrid.



- CH: Tom te quería decir una cosa.



- TOM: No hablo en español.



- CH: Si y muy bien, mejor que nosotros.



- TOM: Es que no voy a hablar. No me acuerdo lo que he dicho en la entrevista.



- CH: Que Melyssa quería quitarse la vida si no hablabas con ella.



- TOM: ¿Quién es Melyssa?



- CH: Una novia tuya, no le va a gustar que digas eso de ella.



- TOM: No me acuerdo, ¿Cómo me llamo yo?