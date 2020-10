"The Crown", "30 monedas" o "Gangs of London": un noviembre cargado de series

Gillian Anderson, que interpreta a Margaret Thatcher en la cuarta temporada de "The Crown". EFE/EPA/NEIL HALL/ Archivo

Madrid, 30 oct (EFE).- La cuarta temporada de "The Crown" es una de las novedades más esperadas de un mes de noviembre cargado de estrenos de series tanto españolas -"30 monedas" de Álex de la Iglesia, "Los favoritos de Midas" de Mateo Gil, "Nasdrovia" con Hugo Silva y Leonor Watling o "By Ana Milán"- como internacionales.

Entre éstas últimas destacan "Gangs of London", "Industry" -cuyo primer episodio dirige Lena Dunham-, la segunda temporada de "La materia oscura" o uno de los últimos éxitos de la televisión británica, "Todas las criaturas grandes y pequeñas".

"THE CROWN" T4, 15 de noviembre en Netflix

Lady Di (Emma Corin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) son los personajes más esperados de esta cuarta temporada de "The Crown" que llega al final de la década de 1970, con la Reina Isabel (Olivia Colman) y su familia preocupados por salvaguardar la línea de sucesión y encontrar una pareja apropiada para el Príncipe Carlos (Josh O'Connor).

"INDUSTRY", 10 de noviembre en HBO

Creada por los debutantes Mickey Down y Konrad Kay, "Industry" es una serie de ocho episodios sobre un grupo de jóvenes licenciados que tratan de hacerse hueco en el ultracompetitivo mundo de las finanzas en Londres.

Lena Dunham ("Girls") dirige el primer episodio de este drama financiero que habla de ambición, romances y drogas y que examina cuestiones de género, raza y clase en el lugar de trabajo.

"ROADKILL", 2 de noviembre en Movistar+

El "doctor House", Hugh Laurie, interpreta a un alto cargo en el gobierno conservador de Reino Unido en esta miniserie creada por David Hare, un thriller de ficción que explora la relación entre la moral personal y el poder político en pleno auge de los populismos.

Peter Laurence (Laurie) es un político energético y carismático cuya vida se empieza a desmoronar cuando comienzan a trascender historias comprometedoras sobre su vida.

"30 MONEDAS", 29 de noviembre en HBO

En su presentación en el Festival de Venecia, Álex de la Iglesia definió su primera serie de ficción como una mezcla entre "Historias para no dormir" con "Crónicas de un pueblo" e influencias de John Carpenter y de "El Exorcista".

Aventura, persecuciones, misterios y monstruos irrumpen en la vida de un pueblo a raíz de la llegada del padre Vergara (Eduard Fernández), un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado por el Vaticano. Completan el reparto Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner o Macarena Gómez.

"LOS FAVORITOS DE MIDAS", 13 de noviembre en Netflix

Ambientada en el Madrid actual, esta miniserie de Mateo Gil está inspirada en el relato corto de Jack London "The Minions of Midas". Víctor Genovés (Luis Tosar), un influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar.

"NASDROVIA", 6 de noviembre en Movistar+

Leonor Watling y Hugo Silva son dos abogados de éxito en plena crisis de los 40 que en su huida de la monotonía acabarán enfrentándose a la mafia rusa y reencontrándose a sí mismos.

Con seis episodios de 30 minutos, esta comedia creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, cuenta con Marc Vigil en la dirección y con Luis Bermejo completando el reparto principal.

"BY ANA MILÁN", 8 de noviembre en Atresplayer

Tras erigirse como uno de los fenómenos del pasado confinamiento con sus vídeos en redes sociales, la actriz Ana Milán protagoniza esta comedia basada en sus anécdotas personales, entre realidad y ficción.

Una Ana Milán que está en su mejor momento, a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una película, ve como todo se va al traste.

"GANGS OF LONDON", 15 de noviembre en Starzplay

De Gareth Evans y Matt Flannery, los directores de la franquicia "Redada Asesina" ("The Raid"), "Gangs of London" se adentra en los entresijos del mundo criminal londinense con un reparto que incluye a Joe Cole, Sope Dìrísù y Colm Meaney.

La serie arranca con la muerte de Finn Wallace, durante 20 años el criminal más poderoso de Londres, sin que nadie sepa quién ordenó el golpe. Al impulsivo Sean Wallace, con la ayuda de la familia Dumani, le toca tomar el lugar de su padre.

"THE FLIGHT ATTENDANT", 27 de noviembre en HBO

Una asistente de vuelo se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto y sin idea de lo que sucedió. Kaley Cuoco protagoniza esta comedia negra y de suspense de ocho episodios basada en la novela homónima de Chris Bohjalian que plantea cómo una vida entera puede cambiar en una sola noche.

"TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS", 3 de noviembre, Filmin

Con más de 5 millones de espectadores de media en Gran Bretaña, esta serie se presenta como "heredera directa" de "Los Durrell", una adaptación televisiva de los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot que narra las aventuras de un trío de cirujanos veterinarios en los valles de Yorkshire en los años 30 y 40.

"LA MATERIA OSCURA" T2, 17 de noviembre en HBO

La segunda temporada de la serie se basa en "La daga", segunda novela de la trilogía de Phillip Pullman y volverá a contar con Dafne Keen en el papel protagonista en un universo de fantasía en los que los humanos siempre viven acompañados de unos animales que personifican sus almas, los daimonions.

"NEXT", 2 de noviembre en FOX

John Slattery -el "jefe" Roger Sterling en "Mad men"- se pone en la piel de un piel de un pionero de Silicon Valley, Paul LeBlanc, en este thriller sobre inteligencia artificial.

LeBlanc es un brillante pero paranóico exCEO de una empresa tecnológica que se une a un agente de ciberseguridad nacional para hacer frente a una crisis global de dimensiones desconocidas ante el surgimiento de una IA 'deshonesta' y con la capacidad de automejorarse continuamente.

"AMOR Y ANARQUÍA", 4 de noviembre en Netflix

Esta serie de comedia sueca dirigida por Lisa Langseth sigue la historia de Sofie, una consultora con éxito en su carrera y madre casada con dos hijos cuya vida da un giro cuando conoce a un joven técnico informático en su entorno laboral.

Uno y otro empiezan a coquetear con desafíos en secreto para hacer cosas que cuestionen las normas sociales, un juego que comienza siendo inocente y acaba teniendo irremediables consecuencias.

"ADULT MATERIAL", 10 de noviembre en Filmin

Aplaudida por la crítica británica y adquirida por HBO Max para Estados Unidos, a España llega a través de Filmin. "Adult material" gira en torno a los problemas de una madura estrella del cine X que trata de adaptarse a la era de internet y las redes sociales y a la vez lidiar con sus tres hijos.

Hayley Squires ("Yo, Daniel Blake") protagoniza una producción que ha contado con el asesoramiento de las estrellas del cine porno Rebecca Moore y Danny D.

"SOULMATES", 12 de noviembre en AMC

Cada uno de los seis episodios de esta serie antológica, que ya ha sido renovada para una segunda temporada, explora un futuro no muy lejano en el que es posible conocer a nuestra alma gemela mediante la realización de una prueba científica.

Co-escrita por el ganador del Emmy Will Bridges ('Stranger Things', 'Black Mirror') y Brett Goldstein, cuenta con la actriz española Laia Costa en el reparto.

"BAGHDAD CENTRAL", 30 de noviembre en Movistar+

Esta miniserie de seis episodios traslada a la pantalla el éxito editorial del norteamericano Elliot Colla, un thriller que derriba estereotipos y explora las consecuencias de la ocupación militar de Irak desde la mirada de aquellos que fueron 'salvados' del régimen derrocado.

"MOONBASE 8", 9 de noviembre en Movistar+

Sátira espacial que en seis episodios de media hora seguirá a tres astronautas de la NASA aislados en un simulador lunar en el desierto de Arizona, donde intentan obtener el nivel de cualificación óptimo para emprender su primera misión a la Luna. John C. Reilly es uno de los creadores, productores y protagonistas.

Magdalena Tsanis