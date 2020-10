Terremoto en Grecia y Turquía deja más de una decena de muertos

con nuevo origen, tuit de Erdogan, detalles ///Esmirna, Turquía, 30 Oct 2020 (AFP) - Al menos 14 muertos y cerca de 500 heridos provocó un poderoso sismo este viernes que afectó a Turquía y Grecia y que llegó a causar un mini tsunami.El movimiento telúrico, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar poco antes de las 12H00 GMT en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.La magnitud del sismo, que se produjo a una decena de kilómetros de profundidad, fue evaluada por el Instituto Geofísico Americano (USGS) con una magnitud de 7, y de 6,8 por las autoridades turcas.En Bayrakli, en la provincia de Esmirna, los equipos de rescate, con perros rastreadores, se afanaban para intentar llegar a las víctimas y posibles supervivientes entre una masa de vigas retorcidas y grandes trozos de hormigón, los últimos vestigios de un inmueble de siete pisos, según imágenes de la cadena pública turca TRT. La Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD) turca confirmó doce muertos, uno de ellos ahogado, y 475 heridos. En Grecia fue la isla de Samos, en el archipiélago del Dodecaneso (sureste), la zona más afectada: dos jóvenes perdieron la vida por el derrumbe de un muro y nueve personas resultaron heridas, informó la cadena pública ERT."Fue el caos, nunca hemos vivido eso... Hasta ahora no tenemos víctimas. Algunos edificios han sido dañados, una iglesia en particular", situada en el puerto de Karlovassi, declaró Giorgos Dionysiou, el vicealcalde de Samos.El sismo provocó una subida del nivel del mar que inundó las calles de Seferihisar, ciudad turca situada en el epicentro. La marejada también barrió las costas de la isla de Samos. - Cadena humana - La costa turca, con gran densidad de población, resultó la más afectada. Unos diecisiete edificios se desplomaron.Los rescatistas de Bayrakli, ayudados por habitantes y policías, lograron contactar por teléfono con una joven atrapada bajo los escombros."¡No te preocupes, ya llegamos! Voy a colgar para que ahorres batería. Disminuye la luminosidad de tu pantalla y permanece en calma", le aconsejaba un familiar, bajo la supervisión de un socorrista.Una cadena humana intentaba despejar las ruinas. A veces los socorristas exigían silencio para tratar de localizar a los supervivientes. Una joven fue sacada de los escombros de un edificio derrumbado, según CNN-Türk. Otras dos personas salieron de las ruinas de otro edificio de siete pisos, según TRT.Según el gobernador de Esmirna, cerca de 70 personas habían sido rescatadas de los escombros, de momento. - "¡Dios mío!" - Las televisiones turcas mostraban imágenes de nubes de polvo elevándose en el cielo, mientras que los habitantes se precipitaban a la calle víctimas del pánico.En una imagen captada por un habitante con su teléfono celular, se vio un edificio derrumbarse como un castillo de naipes, mientras que los transeúntes gritaban: "¡Dios mío!".El movimiento telúrico fue también sentido en Estambul, capital económica del país enlutada hace 20 años por un potente terremoto. Pero no se constató ningún daño, señaló el gobernador de la provincia de Estambul."Todas nuestras instituciones comenzaron a desplazarse al lugar para iniciar los esfuerzos necesarios", declaró el presidente Erdogan, en Twitter.- "Diplomacia de sismo" - A pesar de las fuertes tensiones que los separan, Turquía y Grecia se comprometieron a ayudarse mutuamente. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, indicó por Twitter haber hablado por teléfono con Recep Tayyip Erdogan para expresarle "sus condolencias"."El hecho que dos vecinos sean solidarios en estos tiempos difíciles tiene más valor que muchas otras cosas", respondió Erdogan por la misma red social.Esta promesa de asistencia mutua recuerda a la ayuda que Grecia ofreció a Turquía tras el sismo de 1999 que dejó 17.00 muertos, un gesto que permitió retomar las relaciones de estos dos países enfrentados.Esto llevó a algunos expertos a acuñar la frase "diplomacia de sismo".Por su parte, la Unión Europea y la OTAN han ofrecido su ayuda en lo que Turquía solicite, según expresaron por Twitter tanto Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea como Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN. Tanto Turquía como Grecia están situadas en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. En Turquía, en los últimos años, además del sismo de 1999, en 2011, un terremoto de 7,1 en la provincia de Van dejó más de 600 muertos y el pasado enero, uno de 6,7 dejó unos cuarenta muertos en la provincia de Elazig (este).En Grecia, el último sismo mortal tuvo lugar en julio de 2017 en la isla de Cos, cerca de Samos, en el archipiélago del Dodecaneso, y causó dos fallecidos. gkg-bur/ezz/mba/mis-grp/jz/eb -------------------------------------------------------------