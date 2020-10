Tenis.-Rafa Nadal examina las obras de ampliación de su academia: "Daremos un gran salto cualitativo"

30/10/2020 Obras de ampliación de la Rafa Nadal Academy By Movistar de Manacor ESPAÑA EUROPA DEPORTES ISLAS BALEARES RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal está siguiendo de cerca las obras de ampliación de la Rafa Nadal Academy By Movistar de Manacor, que incluyen la construcción de un nuevo pabellón, con las que terminarán de "apuntalar" la instalación y que supondrán "un gran salto cualitativo".



Antes de viajar a Francia para disputar el Masters 1.000 de París-Bercy, el balear pudo ver los avances de la construcción del nuevo pabellón cubierto que albergará tres nuevas pistas cubiertas de superficie rápida y siete pistas semicubiertas de tierra batida, así como de los nuevos espacios destinados a la preparación física, fisioterapia, psicología, nutrición y medicina deportiva, que estarán ubicados dentro de la nueva construcción.



Con el final de las obras, la Rafa Nadal Academy by Movistar contará con 19 pistas de superficie rápida al aire libre, 15 pistas de tierra batida al aire libre (7 de ellas se construirán en 2021), 4 pistas cubiertas de superficie dura, 7 pistas semicubiertas de tierra batida, 1 campo de fútbol, 7 pistas de pádel al aire libre, 6 pistas de pádel indoor, 1 pista de Padbol, 2 pista de squash, 1 piscina semiolímpica, 1 piscina al aire libre, centro de Fitness y spa.



"Está claro que una de nuestras asignaturas pendientes era terminar de apuntalar la instalación. Ya teníamos unas instalaciones de un nivel alto, pero creo que cuando la ampliación esté finalizada tendremos un centro que va a dar un salto cualitativo decisivo. Ampliaremos las pistas de tierra y ampliaremos las pistas cubiertas, algo que para nosotros era una asignatura pendiente y muy importante para poder dar el servicio adecuado", señaló Nadal.



"Los adultos que vienen aquí a pasar una semana tendrán la certeza de que van a poder entrenar y también todos los niños y niñas que están aquí durante todo el año, que no se perderán días de entrenamiento. Con lo cual ahora en total tendremos diez pistas cubiertas, lo que nos dará una gran tranquilidad en todos los sentidos para poder dar un mejor servicio y también para poder organizar eventos con mucha más tranquilidad. Es una inversión muy importante pero totalmente necesaria. Creo que nos va a dar un salto cualitativo que todos lo van a notar: niños, adultos y toda la gente que venga a visitar la Academia", concluyó.