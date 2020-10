Tanzania.- Magufuli gana las presidenciales con un 83% de los votos en medio de las denuncias de fraude de la oposición

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha sido declarado este viernes como vencedor en las presidenciales celebradas el miércoles con cerca del 83 por ciento de los votos, a pesar de las denuncias del principal candidato opositor, Tundu Lissu, quien ha adelantado que no reconocerá los resultados.



El presidente de la comisión electoral tanzana, Semistocles Kaijage, ha indicado que Magufuli ha obtenido cerca de 12.516.252 votos, lo que supone un 82,9 por ciento de las papeletas, mientras que Lissu, quien ha sido el segundo candidato más votado, ha recabado únicamente 1.933.271 apoyos, un 12,8 por ciento. Esto implica que el resto de candidatos ha sumado un 4,3 por ciento de los respaldos de forma conjunta.



"Declaro a John Pombe Magufuli como candidato electo y a Samia Suluhu Hassan como vicepresidente", ha señalado Kaijage, con lo que el presidente obtendría así un segundo mandato al frente del país africano, tal y como ha recogido el diario 'Daily News'.



De esta forma, Magufuli recibirá el domingo el certificado como vencedor de los comicios durante un acto en la sede del organismo en la capital, Dodoma, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.



Lissu, candidato de Chadema, denunció el mismo miércoles irregularidades durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del día anterior, acusaciones a las que se sumó Zitto Kabwe, líder del segundo partido opositor más importante, ACT-Wazalendo.



Los resultados provisionales de las parlamentarias apuntan a que el gubernamental Chama Cha Mapinduzi (CCM) de Magufuli ha obtenido cerca del 99 por ciento de los votos, con un único escaño en manos opositoras. Por otra parte, el candidato de la formación de Magufuli en el archipiélago de Zanzíbar, Hussein Ali Mwinyi, ha obtenido igualmente la victoria en las presidenciales en este territorio.



Por ello, Lissu ofreció el jueves una rueda de prensa en Dar es Salaam en la que aseguró que los comicios no fueron "una elección conforme a las leyes tanzanas ni internacionales" y dejó claro que su partido, Chadema, no reconocerá el resultado.



Estados Unidos ha reconocido este mismo viernes que las denuncias de irregularidades y fraude formuladas por la oposición generan "serias dudas" respecto a los primeros resultados dados a conocer por la comisión electoral. "Los aplastantes márgenes de victoria plantean serias dudas sobre la credibilidad de los resultados", ha sostenido.