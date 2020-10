Tanzania.- EEUU ve "serias dudas" en los resultados en Tanzania tras las irregularidades denunciadas por la oposición

El embajador británico pide que se investiguen las irregularidades para que el proceso pueda ser creíble



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha reconocido que las denuncias de irregularidades y fraude en las elecciones presidenciales y parlamentarias del miércoles en Tanzania formuladas por la oposición generan "serias dudas" respecto a los primeros resultados dados a conocer por la Comisión Electoral, que sitúan al presidente, John Magufuli, y a su partido, CCM, en cabeza.



En un comunicado publicado en su Twitter este jueves, la Embajada estounidense en Tanzania ha tomado nota de que "los partidos de oposición, grupos de la sociedad civil y observadores electorales han formulado denuncias creíbles de un significativo fraude e intimidación" relacionado con los comicios.



Estas alegaciones, según la Embajada, "incluyen detenciones de candidatos y manifestantes, restricciones a la capacidad de acceder a los colegios electorales de representantes de partidos políticos, voto repetido, papeletas marcadas de antemano y un bloqueo generalizado de las redes sociales y otras plataformas de comunicación".



"Estas irregularidades y los aplastantes márgenes de victoria plantean serias dudas sobre la credibilidad de los resultados" anunciados durante el jueves, así como "preocupaciones respecto al compromiso del Gobierno de Tanzania con los valores democráticos", ha señalado la Embajada estadounidense.



"Pedimos a las autoridades tanzanas que trabajen con todos los actores para abordar de forma inmediata y plena estas preocupaciones de forma transparente, con el fin de restaurar la confianza, resolver las divisiones y reforzar el respeto del Estado de Derecho y la buena gobernanza", ha reclamado la legación diplomática, que ha llamado igualmente a todas las partes a "abstenerse de la violencia y de la retórica de incitación en los próximos días" así como a permitir "la protesta pacífica" en el país.



POSTURA DE LONDRES



Por su parte, el embajador británico en Tanzania, David Concar, expresó este jueves en Twitter su preocupación "por las tensiones en Zanzíbar", donde fue detenido el principal candidato opositor a la Presidencia del archipiélago así como otros dirigentes de su partido, ACT-Wazalendo, por la Policía.



"Como en cualquier elección, la credibilidad del proceso, en Zanzíbar y en la parte continental, dependerá de que las autoridades electorales hagan un seguimiento e investiguen las informaciones de irregularidades", sostuvo, en referencia a las denuncias formuladas desde la oposición.



Durante la jornada electoral, el principal candidato opositor, Tundu Lissu, había denunciado irregularidades en la votación, a las que se sumó también Zitto Kabwe, líder del otro gran partido opositor, ACT-Wazalendo, cuyo candidato para la Presidencia de Zanzíbar fue detenido el jueves, si bien ya ha sido puesto en libertad, según la prensa local. En el archipiélago ha ganado el candidato del CCM.



El jueves, Lissu ofreció una rueda de prensa en Dar es Salaam en la que aseguró que los comicios no fueron "una elección conforme a las leyes tanzanas ni internacionales" y dejó claro que su partido, Chadema, no reconocerá el resultado.



Así las cosas, invitó a manifestarse pacíficamente. "Les corresponde a los tanzanos asumir las cosas en sus propias manos y comenzar a reclamar sus derechos de cualquier forma que consideren adecuada", sostuvo.



Por su parte, Kabwe pidió a los tanzanos que no reconozcan "a ninguna autoridad que emane de este amaño masivo" y a la comunidad internacional que "no reconozca estas elecciones tanzanas".